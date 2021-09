Las Bambas detendrá operaciones durante una semana debido a las protestas. | Fuente: Andina

Esta semana la minera MMG Las Bambas anunció que detendrá sus operaciones debido a las protestas que iniciaron hace 19 días en Chumbivilcas e impiden el reabastecimiento de insumos y el traslado de trabajadores.

La situación no solo impacta en la producción de la mina, sino también en las economía de las regiones aledañas a Las Bambas.

Recientemente el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, señaló que su región está perdiendo alrededor de S/ 1 millón 500,000 diarios en las regalías y el canon minero que les corresponde.

“Por día de paralización se pierde un millón y medio de soles. Se perjudican el gobierno regional, el provincial, el distrital y hasta las universidades. Se está paralizando las obras que tenemos proyectadas con estos presupuestos determinados que nos llega mensualmente”, manifestó

La región recibe un promedio de S/ 30 millones mensuales por regalías mineras por la venta de cobre que realiza la minera, es decir, si la compañía no logra transportas el mineral no hay venta y por ende no hay regalías.

El gobernador recordó que el primer ministro, Guido Bellido, estuvo en la zona el 27 de agosto para establecer un dialogo con los manifestantes, pero no se dio ninguna solución.

“Se conformaron mesas temáticas: revisión de resolución ministerial, acciones ambientales, proveedores de bienes y servicios, aquí está el kit del asunto, los hermanos de Chumbivilcas quieren ser proveedores de servicios de la actividad minera, cuando eso corresponde a Apurímac”, dijo Lantarón.

Ante la actual situación, espera que el premier y los ministros de Transportes, Energía y Minas, Justicia y Ambiente se acerquen a solucionar el problema.