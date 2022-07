En abril la empresa advirtió que la paralización de la mina Las Bambas generaba una perdida de 5 millones de soles diarios. | Fuente: Andina

El próximo viernes 15 de julio se cumplirá el plazo de 30 días de tregua que acordaron las comunidades de Challhuahuacho con la minera Las Bambas y el Gobierno.

Desde de abril las protestas de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuicuni paralizaron la mina por más de 50 días, luego de los cuales se acordó con la empresa instalar mesas de cumplimiento de acuerdos, pero ¿ya se logró un consenso?

A solo dos días de vencer la fecha de tregua, acordada a inicios de junio, se reporta que hasta el momento las negociaciones no tocan el terreno positivo.

Recientemente el presidente de la Federación Campesina de Jóvenes del distrito de Challhuahuacho, Alex Farfán, advirtió que los documentos que enviaron no han tenido respuesta de la empresa ni del Poder Ejecutivo.

"El Estado apático no protege al distrito de Challhuahuacho. Esperamos tener una respuesta sabia de parte de la minera MMG Las Bambas y el Estado porque, finalmente, esto deja estática la economía del país y la economía de la provincia, del distrito, y no queremos llegar a eso. Pero, si ya no tenemos solución, no nos queda otra que actuar de esa forma”, dijo a RPP.

Por su parte, el alcalde del distrito de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, indicó que la próxima semana se retomaría la intermediación las minera para que se cumplan con los 12 puntos acordados en una mesa de diálogo.

"El viceministerio de Gobernanza territorial ha oficiado a los dirigentes de Challhuahuacho señalando que a partir del día 20 de julio van a retomar, van a intermediar el dialogo con la minera Las Bambas", comentó a RPP.

Gutiérrez precisó que entre las demandas de las comunidades están las obras de saneamiento y el represamiento de agua en las microcuencas del distrito.

Por otro lado, el presidente de la comunidad de Chuicuni, David Huillca, indicó que hasta la fecha solo hay un 20% de avance en las negociaciones.

"Esta semana terminamos la mesa y evaluaremos si ampliamos la tregua o reiniciamos las medidas de fuerza", dijo Huillca al diario Gestión.

Cabe mencionarn que actualmente se tienen identificados más de 200 conflictos sociales, según la Defensoría del Pueblo, de los cuales 153 se encuentran activos y 54 son latentes.