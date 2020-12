A finales de este año unos 45 millones de personas habrán caído en la pobreza, según el informe. | Fuente: Reuters

Un impuesto a las grandes riquezas permitiría recaudar cerca de US$ 26.504 millones anuales en América Latina, según una propuesta de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd).

De acuerdo con su informe "Ahora o nunca: impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe", este monto podría garantizar la cobertura universal y gratuita de la vacuna contra la COVID-19 en la región o financiar un bono contra el hambre en personas de extrema pobreza durante 6 meses en el continente.



"Este estudio-informe es parte de una campaña que vamos a desarrollar a lo largo de todo el 2021 sobre el impuesto a la riqueza pero, en general, sobre una reforma tributaria para enfrentar la pandemia y la pospandemia", dijo a EFE el coordinador general de Latindadd, Carlos Bedoya.



Más pobreza debido a la pandemia



La crisis causada por la pandemia hará retroceder en más de 15 años la lucha contra la pobreza en la región. Se estima que unos 45 millones de personas habrán caído en la pobreza para fines de este 2020.



Pese a esto, la economista Rosa Cañete señala que los milmillonarios de la región aumentaron su riqueza en US$ 48.200 millones durante el confinamiento..



"Ese es un dato que ya rebalsa lo que para nosotros es una permanente inequidad en la distribución del ingreso: América Latina es la región que siempre ha sido la más inequitativa en la distribución del ingreso, el 10 % más rico capta 22 veces más la renta nacional que el 10 % más pobre, el 1 % de los más ricos obtiene el 21 % de los ingresos de toda la economía", agrega Bedoya.

Impuesto para mejoras

De acuerdo con Latindadd, este impuesto a las grandes fortunas recaudaría US$ 26.504 millones anuales en 20 países de la región, pero podría llegar al doble de ese monto.



Bedoya sostiene que la crisis causada por la pandemia "pone por delante la primera tarea de corregir la falta de reforma fiscal de los últimos 30 años" en la región.



"No estamos hablando de dinero productivo que va a la inversión, porque mucho se dice: cómo van a gravar en este momento si se necesita que las empresas inviertan. No nos estamos refiriendo al capital de inversión, sino a lo que se reparte a los accionistas, a lo que se acumula", explicó.

Explica que con un impuesto de 2 % por encima del millón de dólares se podrían recaudar ese monto y ayudar a recuperar dinero para las arcas públicas. El informe señala que la recaudación disminuirá un 17% del PBI este año a nivel regional.



Con información de EFE.