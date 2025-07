“No podemos permitir un sistema sin condiciones”, exhorta Diana Gonzales frente al dictamen de la Ley MAPE

La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Diana Gonzales, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y se refirió a la reciente votación del dictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) , y la necesidad de una solución de largo plazo que evite la "legalización de la ilegalidad".

La congresista apoyó la idea de una mesa de diálogo inclusiva: "Sí, es oportuno sentar a todos los actores involucrados en una sola mesa, porque finalmente estos incentivos que se vayan para la formalización, porque claramente acá hay un tema del contrato, quiénes dan el contrato, quiénes no dan el contrato, quién tiene la concesión". Enfatizó la necesidad de un diálogo "donde estén todos los actores, no solo un sector".

Gonzales diferenció entre aquellos que buscan la formalización y la ilegalidad: "muchos los que han logrado esa formalización en estos años y muchos que siguen en carrera para lograr esa formalización y no los podemos confundir ni meter a todos en un mismo saco".

Sin embargo, fue clara al oponerse a las demandas de "Reinfo sin condiciones" que se escuchan en las calles, argumentando que la ley ha sido clara y que un gran porcentaje tiene su Reinfo suspendido por más de 4 años.

La congresista hizo un llamado a que no "jueguen con las expectativas de la gente" que espera una ley promulgada, señalando que los tiempos parlamentarios indican que el tema "se va a ver en la siguiente legislatura". Propuso que las futuras mesas de trabajo "sean públicas, durante las sesiones, se inviten a los actores involucrados y que den sus puntos de vista" para un trabajo técnico transparente.

Concluyó exhortando que "no podemos permitir un sistema sin reglas, sin condiciones, donde se exija a gritos un reino sin condiciones. Esas son cosas que no podemos permitir".

Rechazo a la "legalización de la ilegalidad" y rol del Ejecutivo

La congresista Gonzales criticó el rechazo del dictamen en la Comisión de Energía y Minas (12 votos contra 5), similar a una votación anterior. Destacó que fue la bancada de izquierda, especialmente la magisterial, la que impulsó la aprobación, con acciones como las del congresista Paul Gutiérrez.

También cuestionó la forma en que se manejó el debate, señalando improvisación y desesperación por parte del presidente de la comisión, y rechazó la actitud de aprobar el dictamen "sea como sea" para corregirlo luego en el pleno.

La congresista Gonzales resaltó que varias bancadas se opusieron a la "legalización de la ilegalidad" en la minería, y mencionó a congresistas como Roberto Sánchez y Guido Bellido, quienes buscan incluir a mineros excluidos. También señaló que Jorge Montoya y José Gerí cambiaron su voto tras inicialmente apoyar el dictamen.

Criticó al Ejecutivo por no asumir una postura firme frente al tema, pese a que el viceministro Ibarra habló de una futura mesa de diálogo. Reprochó que el Gobierno no puede desligarse del problema y destacó que el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado con cinco puntos no negociables en lo constitucional, legal y ambiental. Para Gonzales, el Ejecutivo debe participar activamente en los debates y no limitarse a enviar un proyecto de ley.