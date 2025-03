Ley MAPE: ¿Qué falta para su debate y aprobación en el Congreso?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Máximo Gallo, director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se presentó en Economía Para Todos por RPP y dio a conocer cuál es el estado de la Ley Mape, que busca regular la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

Según Gallo, existen seis proyectos de ley relacionados con la Ley MAPE: uno presentado por el Poder Ejecutivo y cinco adicionales propuestos por congresistas.

"Hay una mesa técnica de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que se ha estado reuniendo cada 20 días aproximadamente, pero que hace dos meses no se reúne porque el Congreso entró a un receso. Yo espero que en unos 15 días ya vuelvan a convocar a esa mesa en la cual nosotros también vamos a participar evidentemente", dijo el 14 de marzo.

"Para nosotros, esta ley es importantísima, porque la ampliación del Reinfo va a acabar. ¿Qué hacemos con los mineros que no se han formalizado y que necesitamos traer a la legalidad?", cuestionó el funcionario, resaltando la urgencia de un nuevo proceso más eficiente.

A pesar de los avances, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, encargada de debatir el tema en una mesa técnica, no se reúne desde hace meses debido al receso parlamentario. No obstante, Gallo espera que en las próximas semanas se retomen las sesiones: "Esa mesa ha discutido algunos temas, pero no han llegado a un consenso".

Los puntos fundamentales de la Ley MAPE

El Minem, por su parte, ha llevado a cabo reuniones con gremios mineros, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, y expertos, identificando 16 aspectos esenciales que deberá contemplar la nueva normativa.

"Son temas que deben ser legislados para que esto funcione bien y eso vamos a presentarle al Congreso. Esperamos presentarlo en un par de semanas, cuando empiece nuevamente las sesiones de la Comisión", adelantó Gallo.

El director también enfatizó que, si bien el Ejecutivo ha cumplido con entregar su propuesta legislativa, la responsabilidad de aprobarla recae en el Congreso.

"Nosotros estamos acompañando el proceso, pero es el Congreso quien tiene que aprobarla. Queremos que sea una buena ley y creemos que hay voluntad política para lograrlo", afirmó.

Finalmente, Máximo Gallo destacó que "la Ley MAPE no necesariamente es contra la minería ilegal. Tiene otros canales para trabajarlos, pero es para promover la minería, pero subrayó que su aprobación contribuiría a reducir el problema.

"Si no logramos que los pequeños mineros se legalicen, tendremos más personas en la minería ilegal. Queremos que los buenos mineros entren a la legalidad", explicó. Además, advirtió que la minería ilegal ha superado al narcotráfico en cuanto a movimiento de dinero ilícito en el país.

Minera Poderosa sufre otro atentado

Fuentes de RPP confirmaron un nuevo atentado contra la mina Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Según contaron, el yacimiento fue víctima de un ataque armado que dejó una torre derribada.