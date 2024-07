Lima perdió primer puesto en competitividad a causa de la inseguridad ciudadana [INFORME]

Según los resultados del Incore 2024, Moquegua es la región más competitiva del Perú, mientras que Loreto se ubica en el último lugar.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó el Índice de Competitividad Regional - INCORE 2024, que analiza cuán desarrolladas están las regiones a nivel de infraestructura, salud, educación, trabajo e instituciones estatales.

Para este año, Lima ya no ocupó el primer lugar y pasó al segundo, siendo desplazada por Moquegua catalogada como la región más competitiva según el estudio y no es para menos, este departamento tuvo un crecimiento económico de 27 % el 2023 y es el segundo con menos pobreza en el Perú.

Pero, ¿qué ocurrió con la capital del país que concentra un tercio de la población peruana?, en el estudio indica dos factores: la inseguridad y la baja aprobación a sus autoridades.

“Este año (Lima) ha perdido esa posición por el peso enorme de la inseguridad ciudadana, que cada vez se percibe como peor, no se siente una mejora significativa y poca confianza en sus instituciones, y esto si bien es un problema nacional, en particular en la capital se siente mucho más y afecta a las expectativas empresariales”, explicó Juan Carlos Mathews, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Los siete primeros lugares del ranking son ocupados por las regiones costeras del centro y sur del Perú como Moquegua, Lima, Arequipa y Tacna. Las costeras del norte se ubican entre el puesto 7 y el 14, con un golpe duro en los ingresos de sus habitantes.

“Hay un deterioro en el nivel de ingreso per cápita especialmente concentrado en el norte desde Lambayeque, La Libertad, Tumbes. Hay caídas que van entre el 4 y 7 %. Puno también cae, pero digamos que esta concentración en el norte es particular porque tiene que ver con la caída después del sector agrícola”, refirió Carlos Gallardo, gerente del IPE.

¿Qué es una región competitiva?

Una zona en el país con altos índices de competitividad garantiza una mejor calidad vida para sus habitantes, no solo a nivel de ingresos, también de acceso a los servicios públicos. Incluso puede determinar el nivel de pobreza de su población.

Entre las 9 regiones menos competitivas del INCORE 2024, se encuentran seis de las 7 regiones con mayor nivel de pobreza tales como Loreto, Cajamarca, Huánuco, entre otros. esta situación no es un problema nuevo, según Mónica Muñoz Najar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo.

“Tenemos un problema de baja competitividad y de baja productividad que ya está diagnosticado desde hace muchos años. Nuestros trabajadores son menos productivos de América Latina y no es porque sean flojos o no quieran trabajar, sino que las condiciones no son las mejores para desarrollarse”, explicó la economista.

Con estos resultados no es de sorprender que el Perú se ubique en el puesto 63 de 67 países en el ranking de Competitividad Mundial 2024, donde mostró su peor desempeño en economía, eficiencia gubernamental y empresarial; además de infraestructura.