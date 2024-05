Litio y cobre impulsarían la fabricación de vehículos eléctricos en el Perú, según la AAP

Presidente de la APP indicó que a pesar que el Perú exporta el mineral, no se está produciendo nada para el sector automotriz.

El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Karsten Kunckel copresidió la 39ª edición del Diálogo Automotriz APEC 2024 en la ciudad de Arequipa, donde explicó cuáles son las oportunidades que brinda el Perú en la cadena de valor, enfocándose en la disponibilidad de materia prima fundamental en la industria automotriz, especialmente con la utilización de recursos como el litio.

"El litio para el futuro de la electromovilidad es indispensable. Y tenemos bastante, buen recurso de litio. De lo que hemos escuchado, el litio del Perú tiene un grado mucho más elevado del de otros países vecinos, o sea tiene mayor valor agregado y por eso es importante reglamentar lo y también lograr extraerlo. Tenemos suficientes reservas para hacerlo", indicó.

Asimismo, el presidente de la AAP se refirió al cobre, mineral importante para la exportación, pero también fundamental para el sector automotriz. Este se utiliza en la fabricación de vehículos eléctricos que son elementos pilares hacia una verdadera transición energética.

"No solamente queremos que se exporte el mineral sino que le demos valor agregado. Por ejemplo, en el caso de cobre acá tenemos una industria muy desarrollada de cable de cobre, pero no estamos produciendo nada para el sector automotriz y se requiere de muchos ramales y cables para los vehículos eléctricos que se podrían fabricar acá mismo no en el país y ya exportarlo como un valor agregado", puntualizó.

Por otro lado, Kunckel destacó la oportunidad logística que brindará el puerto de Chancay al sector y resaltó la importancia de conocer el avance exponencial de las nuevas tecnologías.

"De todas maneras se ha visto la posibilidad de masificar la cadena de suministros para que justo los países emergentes puedan participar en lo que se viene en futuro, donde hay mucho más demanda de cobre de litio y que no solamente exportemos minerales sino también démosle valor agregado a estos productos", señaló.