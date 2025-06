Ocho de cada 10 turistas llegan al Perú por la comida: ¿Cuánto dinero mueve el turismo gastronómico?

El restaurante Maido, dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura, conocido como "Misha", ha sido galardonado como el mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best Restaurants de 2025. Este reconocimiento coloca a Maido por encima de destacados establecimientos como Etxebarri de España (número dos), Table by Bruno Verjus de París (tercero), y DiverXO de España (cuarto).

Impacto en el turismo y la economía nacional

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de Promperú, ha impulsado la promoción de la gastronomía peruana, tanto a nivel nacional como internacional, para de fortalecer su posicionamiento y recuperar el flujo de turistas extranjeros y viajes nacionales.

Según las cifras registradas por la entidad, el 81 % de los turistas extranjeros buscan probar comidas locales en sus viajes. Según el Perfil del Turista Extranjero 2024, un 15 % de los vacacionistas internacionales que ingresan por el aeropuerto Jorge Chávez tienen como motivación principal la comida peruana, lo que genera un movimiento económico de $ 300 millones. A nivel interno, el 47 % de los vacacionistas nacionales en 2023 realizaron actividades gastronómicas, incluyendo degustación, rutas temáticas, tours de "huariques" y "street food", y clases de cocina.

La actividad gastronómica también es un gran generador de empleo, demandando aproximadamente 388,000 puestos de trabajo en 2024, lo que representa el 29.6 % del empleo turístico total de 1.3 millones de empleos directos e indirectos.

Finalmente, se registra un 92 % de los peruanos orgullosos de su gastronomía, según la encuesta de Orgullo Peruano 2023 de Promperú.

Perú en el ranking de los mejores restaurantes del mundo

Maido es el segundo restaurante del país en alcanzar el primer lugar de este ranking global, siguiendo los pasos de Central, dirigido por el chef Virgilio Martínez, que se coronó como el mejor del mundo en 2023.

Además de Maido, otros restaurantes peruanos brillaron en la lista de los 50 mejores de 2025: Kjolle se posicionó en el puesto 09, Mérito en el lugar 26 y Mayta en el puesto 39, todos ellos también ubicados en la capital, Lima. Incluso, el restaurante MIL, del chef Virgilio Martínez, que se encuentra en Cusco, cerca al sitio arqueológico de Moray, ocupó el puesto 75 del ranking.

Estos galardones reafirman el "boom" que experimenta la gastronomía peruana, que cada año recibe reconocimientos internacionales. En 2024, Perú fue elegido por decimosegunda vez como “Mejor destino culinario del mundo” en los World Travel Awards (WTA). A esto se suman los títulos de “Mejor Destino Culinario de América Latina” y Lima como la "Mejor ciudad para comer en América Latina" en los World Culinary Awards 2024.