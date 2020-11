Diego Maradona falleció este miércoles a causa de un paro respiratorio. | Fuente: AFP

El astro del futbol argentino, Diego Maradona, falleció este miércoles 25 de noviembre dejando un invaluable legado.

En su momento Maradona fue uno de los jugadores más cotizados a nivel mundial, pero su patrimonio sería incalculable, entre otras cosas debido a sus conocidos excesos.

Sin embargo, un informe de Goal.com estima que el ex futbolista tenía cerca de US$ 100 millones en su patrimonio neto. Solo en el 2014 se calculba que su fortuna bordeaba los US$ 75 millones.

¿Cuánto ganaba Maradona?

Solo en 1984, Maradona cobraba en Napoli unos US$ 800 mil, un millón por publicidad y US$ 400,000 por partido amistoso, según el portal Goal.

Su patrimonio se extendió a lo largo de los años, pues sus ganancias fueron más allá de sus dos décadas como jugador en Barcelona, ​​Napoli y Boca Juniors.

Maradona también tenía ingresos por auspicios e inversiones en Argentina, Cuba e Italia, según Infobae.

Marcas como Puma, Coca Cola, Hublot y Konami lo tuvieron como imagen durante años.

Además, se estimó que como DT de Dorados había ganado cerca de US$ 150,000 al mes, es decir, US$1.6 millones por un contrato de 11 meses.

En Emiratos Árabes entrenó al Al Wasl ganando un promedio de US$ 10 millones en dos temporadas.

No hay información exacta sobre los montos que recibía en el club en el que trabajó hasta la fecha: Gimnasia de la Plata.

Entre otros ingresos, se conoció que la FIFA le pagaba más de 11,000 euros simplemente por asistir a los partidos, más otros gastos de viaje.

Sumado a esto, Maradona tenía propiedades inmobiliarias en Buenos Aires (Argentina) y vehículos de alta gama como un Ferrari Testarossa, un camión Scania, un Rolls Royce Ghost (valorado en 300,000 euros) y un BMW i8 (tasado en 145,000 euros).

Pese a las grandes cifras mencionadas, el astro del futbol declaró en el 2019 que no dejaría herencia a sus hijos.

"Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que 'dejas' que por lo que está haciendo. Y yo no? ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo", señaló en un video publicado en redes sociales.

El futbolista no es particularmente conocido por obras de caridad, pero sí ha participado en partidos benéficos, como en el 2010 cuando ayudó a recaudar $ 500,000 para una organización benéfica para niños.