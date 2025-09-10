Últimas Noticias
MEF destinará S/ 1,000 millones para destrabar obras de la ANIN "con ahorros del Ejecutivo"

MEF destinará S/ 1,000 millones para destrabar obras de la ANIN en octubre: ¿Qué sectores se priorizará? [VIDEO]
MEF destinará S/ 1,000 millones para destrabar obras de la ANIN en octubre: ¿Qué sectores se priorizará? [VIDEO] | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El MEF anunció un fondo de S/ 1,000 millones para financiar obras de la ANIN, priorizando proyectos paralizados o en cierre, como colegios y sistemas de irrigación. Los recursos provendrán de saldos no ejecutados de ministerios y serán transferidos en octubre.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, ha anunciado un paquete de S/ 1,000 millones destinado a financiar obras a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con la transferencia de estos recursos prevista para el mes de octubre; así lo informó a RPP. La medida busca destrabar proyectos de infraestructura que se encuentran paralizados o a punto de concluir.

Durante el XVIII Roadshow Europa 2025, Pérez Reyes atribuyó la problemática actual a una "falta de coordinación presupuestal" que no fue "manejada bien" principalmente por el lado de la entonces Reconstrucción con Cambios. Explicó que la inercia permitió que algunos proyectos avanzaran sin un adecuado control del impacto presupuestal, resultando en obras "que ya están por concluir" y para las cuales los ejecutores legítimamente reclaman el pago. Entre las obras afectadas se encuentran escuelas y proyectos de irrigación, como la quebrada de San Ildefonso en La Libertad, que beneficiaría a 712,000 habitantes.

El financiamiento de estos S/ 1,000 millones provendrá de "ahorros" o "saldos no ejecutados" de otros sectores del Poder Ejecutivo. El ministro detalló que "muchos de los ministerios ya para septiembre no ejecutan todo su presupuesto", por lo que se priorizará y recuperarán esos recursos para destinarlos a ANIN y a proyectos de continuidad, especialmente en temas de agua y saneamiento a nivel municipal.

Aunque ANIN había solicitado S/ 4,400 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado que se necesitan "alrededor de S/ 741 millones para continuar" las obras este año. Pérez Reyes aclaró que "de los S/ 4,000 que se hablan, no todos se necesitan este año", y que la tarea actual es "sentarnos con ellos [ANIN] para saber puntualmente cuánto más" se requiere y priorizar lo que es indispensable para el presente ejercicio.

El proceso de recolección de estos saldos no ejecutados se espera cerrar a finales de mes, para que la transferencia de los recursos al tesoro y posteriormente a ANIN y otras administraciones comience en octubre.

Tags
ANIN MEF presupuesto

