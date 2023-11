MEF gastará S/ 346 millones para Bono 600, ¿quiénes recibirán este apoyo?

Se trata de un bono excepcional de S/ 600, con cargo a la Reserva de Contingencia.

Un total de S/ 346 321 800 serán transferidos para el pago de un bono excepcional de S/ 600 a los trabajadores públicos de diversos pliegos del gobierno en sus tres niveles, nacional, regional y local.

Las partidas serán con cargo a la Reserva de Contingencia para cumplir con el denominado Bono 600. Para los servidores del gobierno nacional se destina S/ 143 958 600, mientras que para los gobiernos regionales y locales recibirán S/ 95 457 000 y S/ 106 906 200, respectivamente.

¿Quiénes recibirán el Bono 600?

El bono 600 será entregado por única vez en este año, entre los servidores públicos de los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276, 1057 y 728; y las leyes N° 30057, 29709 y 28091, de las entidades del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales y locales, que cuentan con vínculo laboral al 30 de junio del presente año.

“Dicho subsidio no tiene carácter remunerativo, no está afecto de cargas sociales, no tiene naturaleza pensionable y no forma parte de los beneficios laborales que gozan los servidores públicos”, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Bono 600 forma parte de las disposiciones consideradas en la Ley de Crédito Suplementario aprobada en octubre último (Ley N° 31912) por el Congreso de la República, con la cual se financian diversas medidas por más de S/ 5 mil millones.

El crédito suplementario fue propuesto por el Poder Ejecutivo con el objetivo de financiar los mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta a la emergencia y el peligro inminente ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño durante el presente año.