MEF: "La caída de la agricultura se generó por el déficit hídrico y la incompetencia"

Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, recordó que hubo "incompetencia" cuando el gobierno no logró comprar fertilizantes.

Entre enero a junio de este año, la agricultura cayó 4.6 %, según INEI y esto se debe a dos elementos: "el déficit hídrico y la incompetencia", aseguró el ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras, ante la Comisión de Economía del Congreso.

Crisis de fertilizante se desató por la incompetencia

"La incompetencia porque no se pudo atender con oportunidad la crisis de fertilizantes y en ese sentido lo que no siembras no cosechas, y eso generó una caída enorme de las siembras y la productividad", aseguró el ministro.

El año pasado, el gobierno tuvo cuatro intentos fallidos por comprar fertilizante (urea), insumos necesarios para productos como la papa y el arroz. En el país se encareció desde el confinamiento del 2020 y con la guerra de Rusia y Ucrania la situación se empeoró.

Para Contreras, las estadísticas demuestran "la peor caída de la historia" en este sector encargado de la producción de alimentos agrícolas como la papa, el arroz, el limón, entre otros.

Con este sector en rojo y la pesca, con una caída de 68.9 % en junio por la cancelación de la primera temporada de extracción de anchoveta, el MEF modificó su proyección de crecimiento para el 2023 a 1.1 %.

"Hay sectores que se han mantenido resilientes. La minería metálica es la actividad económica que ha estado sosteniendo el crecimiento", refirió.

Para el auge del sector extractivo influyó el restablecimiento de las operaciones de algunas mineras, cerradas por la conflictividad social provocada cuando Dina Boluarte asumió el cargo.

"Que la inflación baje no implica reducción de precios"

De otro lado, Alex Contreras, se pronunció sobre la inflación de alrededor de 5.7 % acumulada en los últimos 12 meses y recordó que, el retorno de esta tasa al rango meta no implica una caída de los precios en los bienes y servicios.

"Hay que diferenciar el precio de la inflación... La inflación es la tasa en la cual cambian los precios, entonces lo que estaba pasando todo el periodo 2021 y 2022 los precios seguían creciendo casi de manera exponencial y eso se ha estabilizado con una reacción rápida del BCR... aunque esto no necesariamente implica que se reduzcan los precios", expresó.

Jorge Guillén, profesor de ESAN Graduate Schooll of Business, explicó que bajar la inflación no significa reducción de precios, sino un aumento lento de estos. "El auto no retrocede sino avanza a menor ritmo pero aún está por encima de la inflación objetivo de 3 %", detalló el especialista.