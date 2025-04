MEF prevé inversiones por más de 3 000 millones de dólares para mejorar los puertos del Callao y Arequipa

El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, dijo que estas inversiones se canalizarán mediante tres adendas que podrían firmarse antes de julio.

El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció nuevas inversiones para mejorar la infraestructura portuaria de la provincia constitucional del Callao y Arequipa.



Durante su presentación en el foro Ilo, puerta de ingreso y salida al mundo, organizado por el Gobierno Regional de Moquegua, indicó que, para ello, se están gestionando tres adendas que significarán inversiones superiores a los US$ 3 000 millones, cifra que impactaría directamente sobre el producto bruto interno (PBI) del país.



Para el Callao, Salardi dijo que en el Terminal Portuario Muelle Norte se estima una inversión de US$ 1 300 millones; mientras que, en el Terminal Portuario Muelle Sur, un monto de US$ 1 000 millones. Por último, en el Terminal Portuario de Matarani, en la región de Arequipa, se prevé que se invertirán US$ 708 millones.



“Hemos avanzado en la evaluación conjunta y es posible que estas adendas se firmen antes de julio. Estas inversiones adicionales permiten prever una dinámica económica y comercio muy fuerte en el futuro”, expresó.



Hub portuario

El ministro de Economía y Finanzas precisó, además, que estas nuevas inversiones serán netamente con capital privado. “Estas inversiones son bienvenidas, porque permitirán que el Perú no se detenga en su ruta hacia el desarrollo”, enfatizó.



El alto funcionario remarcó que entre el 2025 y 2026 se adjudicarán los terminales portuarios de Chimbote, por US$ 265 millones; los de Saramiriza e Iquitos, en Loreto, por US$ 132 millones; y el de Pucallpa, por US$ 185 millones en inversiones.



El ministro destacó también que las inversiones en las costas del Perú consolidarán a nuestro país como un hub portuario, lo cual tendría un impacto significativo en el desarrollo del comercio exterior. En ese contexto, remarcó la necesidad de ampliar la infraestructura, como la del puerto de Ilo.



“En el sur del país existen 14 proyectos mineros que podrían utilizar dicho puerto para embarcar sus productos”, afirmó.



José Salardi resaltó que, hace cuatro años, los capitales privados son los abanderados en las inversiones en el sector portuario, al tiempo que añadió que las exportaciones totales, desde el 2011, se han multiplicado por diez gracias a la infraestructura desarrollada principalmente en los puertos.