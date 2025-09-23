Últimas Noticias
Arequipa: un sismo de magnitud 5.8 se sintió esta tarde en Caravelí

Sismo en Arequipa
Sismo en Arequipa | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 60 kilómetros al suroeste del distrito de Lomas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 5.8 se sintió la tarde de este martes en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, en la región Arequipa

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 12:39.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 60 kilómetros al suroeste de Lomas y tuvo una profundidad de 30 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado IV para Lomas dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por la mayoría de personas dentro de edificios y algunas en la calle. 

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

Al respecto, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitieron una nota de prensa en la que mencionaron que el sismo no generó tsunami en el litoral peruano.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

