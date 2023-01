Según el especialista han encontrado precios de hasta S/ 11 en algunos centros de venta. | Fuente: Andina

A pesar de que el abastecimiento de papa en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) supera los promedios, el precio del tubérculo en el mercado local continúa variando, ¿qué es lo que ocurrió?



Este jueves, el GMML recibió 20.7 % más y un día antes la carga también superó casi 42.4 % el promedio de las últimas cuatro semanas, esto refleja un aumento en el abastecimiento del producto, refirió César Santisteban Pérez, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación Política del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).



“La papa ha estado como indicador de que hemos tenido ingresos por encima de los promedios de 42 y 20% al mercado mayorista y por lo tanto a los mercados minoristas; sin embargo, hemos podido ver cómo el precio es implementado exhorbitantemente, llegando inclusive a supermercados a 11 soles", precisó el funcionario.



Para el especialista esta alza sin motivo solo se debe a motivos especulativos, por ello es importante que la población se mantenga informada sobre el abastecimiento de alimentos. Recordó que tampoco ha variado el precio de chacra; es decir, el cobrado desde el primer nivel de la cadena productiva.



“Lo cual no guardó un correlato o sea ahí básicamente son incrementos especulativos, porque si no tienes una cantidad enorme de papa que está llegando el doble de lo normal, no tiene porqué incrementárselos de los mercados, supermercados o las bodeguitas. Entonces lamentablemente a veces la falta de información general, digamos un alza artificial”, expresó.



¿Cómo va el abastecimiento de alimentos?



En el programa Economía para Todos, el funcionario también explicó la situación del abastecimiento de alimentos en el tercer día del reinicio de protestas por el adelanto de elecciones.



César Santisteban aseguró que, si bien hoy hubo una caída en el ingreso de alimentos, los días anteriores el GMML superó la cantidad esperada.



“Normalmente un miércoles ingresa un promedio de 1 800 toneladas, este entró 2 600, un día jueves entran 2 400 y han entrado 3000. Hoy día había sido una disminución, pero el balance de la semana es que ha ingresado 1% más que la semana pasada, que decir prácticamente el abastecimiento no ha sido afectado”, refirió.