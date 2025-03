Minem en contra de que el BCR compre oro y anuncia que lo haría el Fondo Minero: ¿En qué consiste?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El director general de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Máximo Rodolfo Gallo Quintana, estuvo en Economía Para Todos por RPP y se refirió a la propuesta del Congreso enfocada en que el Banco Central de Reserva (BCR) tenga la facultad de comprar oro a la pequeña minería.

"Consideramos que sí es importante la compra de oro porque nos ayuda a la trazabilidad, pero a mí no me parece que sea el BCR el que lo haga. El BCR es una institución que tenemos que cuidarla. Es algo muy importante para el país. Tiene una ley orgánica en la que no aparece esta función. A nosotros no nos parece que sea lo mejor", explicó.

En su lugar, el Minem trabaja en la creación de un fondo minero: "Estamos generando el fondo minero que va a permitir que los mineros formalizados tengan a los mejores profesionales para asesorarlos, para darles asistencia técnica, para que mejoren".

En una segunda etapa, podría adquirir oro de mineros formalizados para garantizar la trazabilidad de su comercialización.

Minem no descartó la compra de oro por el BCR

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, respondió a RPP sobre el proyecto de ley que propone la compra de oro por parte del BCR, aclarando que este requeriría una ampliación de competencias.

"En otros países, los bancos centrales compran el oro a sus productores pequeños, medianos, grandes. En el caso del Perú, Banco Central y el Banco de la Nación no tienen las competencias para hacer eso. Estamos hablando de nuevos proyectos de ley que amplíen sus competencias. No es una resolución directoral ni es una resolución ministerial. Habría que facultar al Banco Central y al Banco de la Nación para que hagan eso y tendrá que discutirse", dijo.

"El Banco Central puede cambiar dólares por oro al fondo minero que vende su oro y se lo puede comprar directamente. Por qué tiene que hacerlo el banco, por qué se tiene que transformar en un comprador cuando puede cambiar activos líquidos sin problemas y lo puede hacer y lo hace siempre. No creo que eso sea un desafío mayor", agregó.

Sin embargo, destacó que no está de acuerdo en comprarle oro a los pequeños mineros y mineros artesanales en vías de formalización, "de ninguna manera".