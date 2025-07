Ministro Montero sobre mineros excluidos: "Pueden presentar su reconsideración al Minem"

Jorge Montero Cornejo, Ministro de Energía y Minas, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y enfatizó que los mineros informales que han sido excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), "pueden presentar su reconsideración" o apelación ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) o el Consejo de Minería, respectivamente.

Esta aclaración surge en medio de los cuestionamientos por la depuración de aproximadamente 50,000 inscripciones del registro, una medida que, según Montero, se realizó conforme a un marco normativo "muy claro y sólido".

El ministro Montero abordó las preocupaciones expresadas por el presidente de Confemín, Máximo Franco Becker, quien señaló que la eliminación de mineros del Reinfo era una "cuestión previa" para seguir participando en el diálogo. Becker había indicado que muchos no podían formalizarse porque su actividad no sería legitimada por los titulares de las concesiones.

Montero explicó que las decisiones tomadas a través de los decretos supremos 009 y 012 fueron "muy meditadas y bien analizadas", y no serán revisadas en su esencia. Sin embargo, destacó que, como cualquier acto administrativo, los afectados tienen la potestad de solicitar una reconsideración a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio o una apelación ante el Consejo de Minería. Este derecho debe ejercerse durante los 15 días hábiles posteriores a la emisión de la norma.

El ministro fue enfático en señalar que esta posibilidad no representa un cambio en la posición del gobierno, una apertura de nuevas puertas, o una flexibilización de las normativas. Montero aclaró:

"No estamos abriendo ninguna puerta, no estamos ampliando absolutamente nada, no estamos flexibilizando nada en particular. Estamos solamente reconociendo que esa potestad existe". Aseguró que es un derecho que asiste a cualquier ciudadano peruano en el marco de la ley vigente.

Además, el ministro desmintió que la posibilidad de reconsideraciones sea una novedad para los titulares del Reinfo, afirmando que "estos procesos de reconsideración o apelación son empleados frecuentemente por los titulares de Reinfo" y que los conocen y utilizan "desde hace mucho tiempo con regularidad".

En cuanto a la prolongación indefinida del Reinfo, Montero corrigió una percepción común, indicando que no fueron las apelaciones ni las reconsideraciones las que causaron esto.

"Lo que ha prolongado durante muchos años la vigencia de los registros son las ampliaciones que el Congreso de la República les ha otorgado en tres oportunidades", mientras que las apelaciones y reconsideraciones "siempre son analizadas con sumo profesionalismo y siempre se resuelven conforme a ley".

Este tema de la depuración del Reinfo y la posibilidad de reconsideración fue uno de los puntos que provocaron el bloqueo de carreteras.

Finalmente, el ministro Montero se refirió a la instalación de una mesa técnica de diálogo y desarrollo técnico convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta mesa, que se reunirá durante los próximos dos meses (ocho semanas consecutivas), tiene como objetivos principales:

Abordar el proceso de formalización de los 31,560 registros autorizados a continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025.

Formular una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal que rija la actividad formal en los próximos 25 o 30 años.

Garantizar los derechos laborales y la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores mineros que actualmente operan en operaciones en vías de formalización.