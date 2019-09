Sólo de gratificaciones

“No hay un prorrateo de remuneraciones, la idea es que las personas que reciban ingresos por debajo de los 8 mil soles y que además en el régimen en el que están trabajando tienen el derecho a percibir gratificaciones, si es que hubiese acuerdo entre el trabajador y la empresa, solo el concepto de gratificaciones pueda distribuirse en el semestre que le corresponde ser recibido. De lo contrario si no hay acuerdo esta distribución no va a operar”, comentó Cáceres.

La ministra de Trabajo resaltó que la iniciativa legal no aplicaría para todos los trabajadores ni para todo nivel de salario.

Concluyó diciendo que el Gobierno hará su parte y en su momento la iniciativalegal será prepublicada para ver cuáles sus ventajas o desventajas.