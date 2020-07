María Antonieta Alva, ministra de Economía. | Fuente: MEF

La ministra de Economía, María Antonieta Alva Luperdi, dijo este martes que los proyectos de ley del Congreso que buscan habilitar el retiro de fondos de la ONP o la condonación de deudas en el sistema financiero "solo entorpecen" la recuperación económica del país, cuando se trata de salir de la crisis provocada por la COVID-19.

En declaraciones al programa Nada está Dicho de RPP Noticias, afirmó que este tipo de iniciativas "claramente" terminarán con demandas de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, porque el Legislativo no tiene iniciativa de gasto.

"Es un orden fundamental de la Constitución que tenemos que respetar", dijo.

Además, Alva Luperdi indicó que legislar sobre el sistema público de pensiones "requiere un conocimiento mínimo de cómo funciona" y reiteró que "es imposible devolver plata que no existe".

"Les he explicado siempre que he podido (a los congresistas) que el sistema público de pensiones se llama sistema de reparto, justamente porque la plata ingresa de las personas que trabajan y automáticamente se reparte a os jubilados", agregó.

En crisis económica

La ministra recordó que "estamos en una de las peores crisis económicas" y por ello es importante que el Congreso respete el orden jurídico en el manejo de las finanzas públicas, "que es una prerrogativa del Ejecutivo".

En ese sentido, dijo que, en el contexto de la pandemia, cuando el Ejecutivo está tomando "decisiones audaces en manejo de política económica" es necesario que "el Perú siga siendo un país confiable" para su recuperación financiera.

"El Perú no se acaba con la pandemia, ni se acaba con las elecciones, todas las decisones que tomemos en esta crisis tienen que solucionar los problemas en los ciudadanos, pero no pueden hipotecar el futuro del país. Creo que la búsqueda del bien común en todas estas decisiones y el de las próximas generaciones es muy importante". dijo.



Alva Luperdi dijo que el MEF ha presentado una propuesta de reforma del sistema de pensiones público y privados que aún no ha sido incluida en el debate de las comisiones del Congreso, pero siguen trabajando en los ajustes de su planteamiento.

Indicó que "cualquier reforma del sistema de pensiones requiere mucho consenso [...] porque es un esfuerzo de largo aliento".

"Vamos a ver los resultados de una reforma de pensiones en varias décadas, entonces tenemos que, como sociedad, ponernos de acuerdo con la ruta, porque lo peor que podría hacerse es avanzar y retroceder; tenemos que elegir una ruta y ser contundentes en su implementación", afirmó.