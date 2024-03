MTPE: "sueldo mínimo no alcanza, pero cambio no puede ser político"

Durante una actividad oficial en la ciudad de Chiclayo, el Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció ante un posible incremento del sueldo mínimo vital. Señaló que, si bien este es insuficiente, su incremento no debe ser impulsado por motivos políticos.

"La verdad que el sueldo mínimo no alcanza, pero este incremento no debe obedecer a un aspecto político. Que fácil sería anunciarlo en este momento con un fin populista, pero tenemos que ser serios y responsable. El incremento del sueldo mínimo vital se va a discutir cuando la recuperación económica se haga presente. Ya el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) ha declarado que se ve propicio para el segundo semestre", indicó.

En relación con el sistema de pensiones y las propuestas de un nuevo retiro de las AFP, Maurate subrayó la importancia de implementar políticas públicas que garanticen a los peruanos acceso a una pensión y a servicios de salud en la vejez, sugiriendo que, en caso de necesidad, se realicen reformas o ajustes en el sistema actual.

"El drama de los peruanos es cuando lleguen a viejos y no tengan acceso a la salud y una pensión. Si el sistema de pensiones no está funcionando bien, el camino no es la desaparición, sino una reforma o si es necesario reemplazarlo, pero debemos construir una política pública para que los peruanos tengan acceso a un seguro de salud y una pensión", agumentó.

Como se recuerda, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista anunció que enviarán al Congreso un estudio actuarial del costo que significará la reforma de pensiones enviada por el Ejecutivo en su momento.

Por otro lado, sobre la participación en los Foros APEC, el Ministro mencionó que en mayo se llevará a cabo un encuentro en Arequipa, donde se abordarán temas relacionados con la inclusión laboral.

"En el encuentro de los Ministros y técnicos, el sector Trabajo tendrá una función especial dedicado a las personas con discapacidad. APEC también tiene un lado humanista, cómo hacemos buenas prácticas para formalizar e incluir a todos los trabajadores", comentó

Finalmente, el funcionario hizo hincapié en la necesidad de combatir la pobreza a través del trabajo, más que mediante bonos, destacando que el empleo es fundamental para generar un impacto duradero en la calidad de vida de las personas.