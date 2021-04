Netflix agregó muchos menos clientes nuevos de lo que Wall Street esperaba en los primeros tres meses de 2021. | Fuente: Reuters

Las acciones de la compañía Netflix Inc se derrumbaron más de un 10% ante retrasos en la producción de sus programas debido a la COVID-19, lo que a su vez generó menos suscriptores de pago de lo esperado en el primer trimestre.

Para el primer trimestre del año, entre enero y marzo, se esperaba que la empresa sumara 6,25 millones de suscriptores. Pero, solo se logró tener cerca de 3,98 millones de suscriptores pagados, según datos de IBES de Refinitiv.

Con esto Netflix estima que solo sumarán 1 millón de nuevos clientes en el segundo trimestre, muy por debajo de los casi 4,8 millones que calculaban los analistas para este 2021.

En las operaciones previas al mercado el miércoles, las acciones de Netflix cayeron un 8%, según Bloomberg. Mientras que el martes se reportó que las acciones de la compañía se hundieron un 11% a US$ 489,28, es decir, perdieron US$ 25,000 millones de su capitalización de mercado.

Cabe mencionar que hace un año, Netflix sumó un récord de 15,8 millones de clientes cuando la pandemia impulsó la cuarentena obligatoria en todo el mundo. Pero, la pandemia también obstaculizó la filmación de nuevos programas.

En los primeros meses de pandemia, Netflix pudo mantener su calendario de lanzamientos porque ya había terminado muchos proyectos. Sin embargo, la mayoría de las películas y programas que se suponía que estaban en rodaje el año pasado fueron pospuestos o cancelados.

"Estas dinámicas también están contribuyendo a una pizarra de contenido más ligera en la primera mitad de 2021 y, por lo tanto, creemos que el crecimiento de la membresía será más lento", dijo la compañía en su carta trimestral a los accionistas.

Cabe destacar que empresas de medios rivales están impulsando su participación en el streaming para competir con Netflix. Solo en marzo, Disney+ de Walt Disney Co superó los 100 millones de suscriptores.

Actualmente el total de clientes de streaming de Netflix se situa en 207,6 millones. Además, los ingresos trimestrales aumentaron de US$ 5,770 millones a US$ 7,160 millones, superando las estimaciones de US$ 7,130 millones.

(Con información de Reuters y Bloomberg).