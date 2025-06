"No se nos pidió opinión": Julio Velarde revela que BCR no fue consultado sobre ley de Cajas Municipales

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, ha revelado que la institución no fue consultada sobre una propuesta legislativa pendiente en el Parlamento que busca cambiar la forma en que se eligen a los directores de las cajas municipales.

"No, no se nos pidió opinión. Conaco queda acá muy cerca el Banco Central y es una institución que tenía algún peso en los 70s. No sé quién maneja CONACO, no es broma lo que estoy diciendo. En los 90 ya no recuerdo a nadie mencione el nombre. Les diría que sean profesionales, tratemos que la politización sea la menor posible", indicó Velarde.

Recordemos que el Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio de la ley que modifica la ley 30607, ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito.

Asimismo, en un momento de su respuesta, Velarde expresó su sorpresa por la continuidad de este gremio, recordando que "el presidente de CONACO fue muy amigo del expresidente Juan Velasco Alvarado".

Es importante precisar que Eduardo Estrada, gerente general de CONACO, dio a conocer su postura frente a la propuesta de ley que busca regular la conformación de directorios en las cajas municipales. Estrada explicó que CONACO ha enviado una carta aclaratoria a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) explicando por qué deberían ser los representantes de las mypes.

Estrada destacó la trayectoria de CONACO: "Nosotros el 23 de octubre cumplimos 80 años", afirmó. La Confederación Nacional de Comerciantes cuenta con representación a nivel nacional, posee RUC, está registrada en SUNARP y su marca en INDECOPI.

Estrada explicó que CONACO ha sido un factor importante en la defensa y apoyo del empresariado, especialmente de las mypes, desde su creación.