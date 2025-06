Julio Velarde advierte los riesgos del déficit fiscal: "El que muchos tengan problemas, no es consuelo"

Julio Velarde, presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, presentó el Reporte de Inflación de junio del 2025. Durante la ronda de preguntas, respondió a RPP sobre la disciplina fiscal y la importancia de las opiniones técnicas en la gestión pública.

Si bien Velarde reconoció que la preocupación por el déficit es un fenómeno mundial, mencionando a Estados Unidos como un país donde el descontrol fiscal incide en el aumento de las tasas de interés, advirtió que "el que muchos tengan el problema no es consuelo" para Perú.

"La aprobación que hay con respecto a la tasa de interés de los bonos va a subir tanto porque el déficit no se controla. Pero eso no es consuelo. El que muchos tienen problemas no es consuelo", indicó.

Subrayó que uno de los factores que hizo que la economía crezca menos fue la "gestión fiscal terrible por dos o tres décadas".

El mensaje central de Velarde fue preventivo: "no es que estemos en eso. Lo que pasa antes de entrar esa pendiente tan resbalosa y debemos tratar de controlarlo," advirtió con firmeza.

El presidente del BCRP instó a la cautela y a la recuperación del respeto por el análisis técnico para evitar que Perú repita episodios de inestabilidad, enfatizando que la responsabilidad fiscal es fundamental para la sostenibilidad económica a largo plazo.

Déficit fiscal modificado por el MEF

Recientemente, Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, reajustó en la meta de déficit fiscal, elevándola de 2.2 % a 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI). Frente a ello, Julio Velarde opinó lo siguiente.

"Por la realidad, tampoco es un límite tan alto del déficit. Si creo que debemos ser prudentes. 2.5 % tampoco es una cantidad exagerada. Es límite, no es que no se tenga que hacer eso", sostuvo.