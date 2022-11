¿Cómo poder ahorrar combustible? | Fuente: Andina

¿Por qué mi auto consume mucho?, ¿Por qué no me rinde como antes? Son preguntas que ahora tienen respuesta y sobre todo soluciones para evitar que el impacto del alza del combustible no siga afectando el bolsillo del propietario o el conductor.

Según Julio Huamán Espinoza, docente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) algunas veces culpamos a los grifos de no colocar la cantidad exacta de gasolina que compramos; sin embargo, no nos damos cuenta de algunos errores que cometemos:

Servicio de Mantenimiento

El especialista explicó que la falta de mantenimiento provocará el gasto excesivo de gasolina. Por ello es necesario llevar el vehículo a un taller para el cambio de piezas como bujías, el filtro de aire, filtro de aceite, aceite y filtro de gasolina, este último depende de las recomendaciones del fabricante.

Otro factor, es que nos descuidamos del kilometraje del vehículo pues es importante tener un buen control del recorrido, este puede ser cada 5,000, 7,500 o 10,000 kilómetros, según las indicaciones del fabricante o distribuidor de la marca.

Aceite

Otro error muy frecuente es que cambian la viscosidad del aceite por uno mayor, por ejemplo, si el fabricante recomienda usar 10w-30 algunos lo cambian por 20w-50, porque les indican que hay desgaste en la parte interna del motor y la de mayor viscosidad va a compensar ese desgaste. Esto es un grave error, ya que va a generar más fricción y produce desgaste prematuro en el motor que perderá potencia y el usuario tendrá que acelerar más para poder obtener la potencia deseada, es ahí donde se produce el excesivo consumo. Debemos usar siempre el aceite con la viscosidad recomendada por el fabricante del automóvil.

Estilo de manejo

El estilo de conducción influye mucho en el consumo del auto. Una conducción eficiente puede suponer un gran ahorro al final. Acelerar demasiado o intempestivamente y frenar de forma frecuente, puede llevar el motor a altas revoluciones o ser agresivo al volante se suele traducir en un mayor consumo de combustible.

Tapón del tanque defectuoso o no sella bien

Por más irrelevante que esto suene, el tapón del tanque de gasolina es muy importante. El combustible es un fluido que se evapora con mucha facilidad, incluso a temperatura ambiente, por lo que las fugas de vapor de gasolina debido a un tapón en mal estado no deben despreciarse.

Llantas con baja presión

El uso de las llantas con baja presión de aire se traduce en un aumento de la superficie de contacto entre el automóvil y el pavimento, aumentando las pérdidas de energía por roce. Para compensar esta situación se genera un consumo de combustible mayor al previsto en condiciones ideales.

Recarga de combustible

Una de las recomendaciones es tanquear muy temprano el vehículo, esto se debe a varios factores que ayudan al ahorro: el piso está frío, la densidad del combustible es mejor y se tiene una cantidad más precisa y bien rendida, las moléculas tienen menos tamaño y pesan menos.

Por ello, los expertos recomiendan que se debe recargar por completo el tanque de combustible cuando el tanque está en un cuarto por debajo de lleno, pues no hay que dejar bajar tanto un vehículo para aprovechar su máximo rendimiento.