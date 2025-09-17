Comisión de Economía del Congreso aprueba dictamen que dispone el octavo retiro de los fondos de las AFP

La Comisión de Economía del Congreso aprobó este miércoles, por mayoría, el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) En total, 24 congresistas votaron a favor, ninguno en contra y tres se abstuvieron.

La medida no contempla ninguna excepción, así los trabajadores podrán disponer de hasta S/ 21 400 (4 UIT) de forma voluntaria. El dictamen establece que los aportantes podrán realizar su solicitud para retirar el dinero dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación. El desembolso se realizará en cuotas cada 30 días.

Los fondos mantienen su intangibilidad, con la única excepción de retenciones por deudas alimentarias, hasta un máximo del 30 %.

Pasará al Pleno

Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía, manifestó en conferencia de prensa que de todas maneras este dictamen, hoy mismo, pasará a ser debatido en el Pleno del Congreso.

"Ya estamos haciendo la recolección de firmas de todos los congresistas de la comisión para que hoy mismo, en la noche, se agende en el Pleno y se toque para después votarlo. De tal manera que hoy mismo tendremos un consenso de ideas mayoritario para que la población

se vea beneficiada", expresó.

Flores también añadió que con lo aprobado se ha quitado esa norma que obligaba a los trabajadores independientes pagar, de manera gradual, aportes a las AFP.