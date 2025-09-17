Hace 2 minutos

José Luna expresa seguridad en que se apruebe el nuevo retiro de AFP

El congresista José Luna, del partido Podemos Perú, ha expresado con firmeza su confianza en que se aprobará un nuevo retiro de fondos de las AFP. Según sus declaraciones, ya se cuenta con el respaldo necesario en el Congreso para dar luz verde al retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 21,400 soles.

"Ya tenemos los votos suficientes para aprobar las 4 UIT. En eso estamos totalmente de acuerdo todos. Yo he dicho las coordinaciones y ya tenemos los votos".

Además de asegurar el respaldo, el congresista manifestó su intención de que la propuesta se apruebe con la mayor celeridad posible. Declaró que su bancada va a "exigir que hoy día se" apruebe el retiro.

Si bien José Luna asegura que existe un acuerdo unánime para el retiro de las 4 UIT, también reconoció que no todos los puntos del dictamen tienen el mismo nivel de consenso. Mencionó explícitamente que existen "algunas diferencias" en lo referente a "la derogación del dispositivo que les cobra a los RH", en alusión a la propuesta de eliminar el aporte obligatorio para los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios.