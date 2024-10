Pedro Gamio advierte que Petroperú, más de un mes sin directorio, “está en cuidados intensivos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pedro Gamio, exintegrante del Directorio de Petroperú, dijo que la falta de un consenso en el Gobierno para nombrar al nuevo directorio de Petroperú origina preocupación, ya que la empresa estatal está en una grave crisis.

"Al parecer, existe una falta de consenso a nivel Presidencia de la República y presidente de Consejo de Ministros. [...] El candidato que aparentemente venía del alto nivel del país no gozó el consenso del resto del equipo del directorio, porque había declarado púbicamente que no veía gravedad en la empresa y que no estaba de acuerdo que se contrate un restructurador, que son dos cosas que están en el contenido del decreto de emergencia", dijo en La Rotativa del Aire.

Gamio explicó la razón por la que la empresa estatal tiene más de un mes sin líderes. Como se recuerda, el último 10 de septiembre renunció el directorio completo de Petroperú.

"La empresa está en cuidados intensivos. Ha habido un esfuerzo nacional de salvataje, pero no puedes dejar la empresa en manos de la gerencia general porque tiene competencias limitadas. Y el decreto de urgencia habla de varias medidas, por ejemplo, contratar esta empresa restructuradora que se tiene que hacer a la brevedad posible. Se habla también del conjunto de medidas para identificar los activos más productivos para empoderarlos", afirmó el abogado.

Apoyo financiero a Petroperú por crisis

En otro momento, Pedro Gamio se refirió a la crisis en la que se encuentra la empresa estatal. Ante esta situación, el Gobierno destinó un apoyo financiero por un monto de $ 750 millones, a inicios del mes de septiembre, con el fin de superar esta situación.

"Construir una hoja de ruta que lleve a diciembre de 2028 a Petroperú con las cuentas en azul, porque no olvidemos que el 80% de su historia, Petroperú le ha dado ingresos al país", indicó.

"Aquí hay un trabajo de ingeniería financiera que tiene que ser muy bien realizado para que Petroperú vuelva a generar confianza en los peruanos, en el mercado internacional y sea competitivo. Acabar con la injerencia política. Eso también demanda un directorio que tenga estabilidad, que solo por falta grave se le pueda remover", agregó.