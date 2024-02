Perú tiene más de 100 obras paralizadas hasta por más de 10 años

Según el contralor general, solo basta con priorizar por importancia estas obras y decisión política para avanzar.

De las más de 2 mil obras públicas paralizadas detectadas por la Contraloría al cierre del 2023, más de 100 obras no han reportado avance entre 9 años a más, reveló el contralor general de la República Nelson Shack.

De acuerdo al último reporte de obras paralizadas, hay 84 obras públicas con una paralización entre 9 a 10 años, para terminarlas se necesita S/ 183 millones, pero hay otras 46 con más de una década sin registrar avances y con un saldo de inversión de S/ 344 millones.



“Hay varias obras que ya no tienen sentido que se terminen, y es que Perú tiene obras paralizadas hace más de diez años. Esas obras están abandonadas, pero registradas en los sistemas y generan hasta un problema contable porque como no están terminadas y no se han liquidado, no se pueden activar”, enfatizó.



Según el contralor, se debe priorizar cuáles son las obras que “valen la pena destrabarse” y a partir solo es cuestión de voluntad política. “Cuando hay voluntad, recursos, así como capacidad técnica y de gestión, todo se puede resolver sin ningún problema”, comentó.

Esta información se dio a conocer durante la octava sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, realizada en Cusco. Esta región presenta la mayor cantidad de obras paralizadas en todo el Perú, representando el 15% del total nacional.

¿Cuántas obras públicas tienen por lo menos seis meses de paralización?

Según el último reporte de la Contraloría General existe un total de 2298 obras públicas paralizadas, en los tres niveles de gobierno, que no reportan ningún avance en su ejecución física durante seis meses o más, a diciembre 2023. Estos proyectos tienen un costo total de inversión que supera los S/ 26 992 millones y se necesitaría más de S/ 13 772 millones para concluirlos.