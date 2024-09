Petroperú: Miembros del Directorio nombrados por el MEF todavía no confirman continuidad y contradicen a Arista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La situación de Petroperú continúa estando bajo la lupa. Tras la renuncia del Directorio de la empresa estatal (que debe continuar hasta definir a los nuevos rostros) se habló sobre el perfil que deberían tener los integrantes. Cabe precisar que, del total del grupo, 3 los establece el Ministerio de Economía y 2 el Ministerio de Energía y Minas. Los gremios empresariales coincidían en algo: La independencia de sesgos políticos.

Ante la duda, hoy se le consultó al titular del MEF sobre quiénes ocuparían las sillas que tiene el sector en el Directorio de Petroperú y José Arista dijo: “Los tres miembros del directorio del Ministerio Economía y Finanzas hasta ahora me han confirmado su interés de continuar en el directorio, lo cual me alegra mucho porque eso significa que todo lo que se ha avanzado, por ejemplo, en la formulación de los términos de referencia para la contratación del organismo restructurador no se perdería”.

Cabe recordar que los miembros del Directorio al que hace referencia Arista es David Tuesta, Pedro Gamio y German Boza ya que Oliver Stark y Carlos Villalobos son dos de los miembros designados por el Minem.

Fuentes bien informadas indicaron a RPP que si bien el Ejecutivo propuso a los integrantes su continuidad en el Directorio, la condición que ellos plantearon era mantener a todos los miembros completos, incluyendo a Oliver Stark, el renunciante presidente del Directorio. Sin embargo, en las últimas horas las llamadas telefónicas del Gobierno no cesaron y soltaron una propuesta: El ingreso de Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú en reemplazo de Stark.

Esto habría incomodado a los integrantes del Directorio y lo cierto es que hasta el cierre de esta nota no hay acuerdo, pese a lo señalado Arista.

¿Cuál es la postura de Narváez sobre Petroperú?

Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú fue crítico al Directorio renunciante señalando que la crisis financiera y la falta de respuesta del Gobierno son una excusa.

Recordemos que Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros del Perú, informó que el Gobierno contempla la contratación de un PMO internacional para solucionar la crisis de la empresa estatal. Ante ello, Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú, se presentó en Economía para Todos de RPP y se mostró en contra de esta medida.

"Yo conozco la empresa por dentro y estuve cuando estaba en pérdidas. Lo primero que se hace es un diagnóstico certero y desde ahí se toma la mejor decisión posible", dijo al iniciar.

"Apelar a consultores internacionales es ignorar la valía de profesionales de nuestro país. Hay personas capaces que conocen el negocio de hidrocarburos, petrolero, por lo que pueden se puede sacar adelante a la empresa", agregó.