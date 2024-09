Petroperú: Pedro Chira descarta que Boluarte le haya ofrecido un cargo en reunión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ante la situación crítica de Petroperú, Pedro Chira, expresidente del Directorio de la empresa estatal, se presentó en Economía Para Todos de RPP y descartó que la presidenta Dina Boluarte le haya ofrecido un puesto. En este marco, aclaró cuál fue el motivo de la reunión que mantuvieron.

"La reunión sí se dio, pero fue en medio de varias personas hace dos semanas, para analizar la situación de Petroperú porque la presidenta y el premier estuvieron evaluándola", explicó y resaltó que "No hubo ninguna discusión. Descarto que en esa reunión se haya hablado de puestos, posiciones o empresas que estemos ofreciendo. No hubo propuesta con Petroperú, ni Talara".

Asimismo, aclaró que él no se encuentra a la expectativa de que se le ofrezca el puesto y que el enfoque debe ser "el panorama de la solución que se le dará a la crisis en Petroperú".

Pedro Chira opina sobre último directorio de Petroperú

Durante la entrevista, Pedro Chira opinó sobre las decisiones que el directorio anterior tomó en Petroperú.

"No voy a criticar directamente, pero sí me preocupa las decisiones que se tomaron. Quien tiene que decidir eso (los tres escenarios planteados) es la junta nacional de accionistas (...) Veo con preocupación que se haya salido a la opinión pública porque eso expone a la compañía ante los acreedores y crea mucho ruido en el mercado. Creo que se debió seguir trabajando al interno y si se llega a un límite donde no hay resultados, uno tiene la opción de renunciar y exponer los motivos", sentenció.