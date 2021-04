La compañía Intercorp es dueña de las marcas Inkafarma y Mifarma. | Fuente: Andina

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda presentada en contra de las empresas InRetail Pharma S.A.y Quicorp S.A., que forman parte del Grupo Intercorp.

La denuncia, presentada por las congresistas Mirtha Vásquez y Rocío Silva Santisteban, acusa a la compañía de abusar de su posición monopólica y "utilizar su posición de dominio en el mercado farmacéutico para vulnerar el derecho a la salud, la libre competencia y los derechos de los consumidores".

Cabe mencionar que en conjunto, el grupo concentra el 83% del mercado farmacéutico. Con InRetail ya eran dueños de Inkafarma, y en el 2018 compraron Quicorp, que incluía a Mifarma, Química Suiza, Fasa, BTL y Arcángel.

Con esta demanda, que fue realizada junto con un grupo de ciudadanos, se busca dejar sin efecto el contrato celebrado entre InRetail Pharma y Quicorp por US$ 583 millones.

Además, se plantea ordenar al Ministerio de Salud elaborar un protocolo para la fusión de empresas en la que se establezcan directrices para evitar el monopolio en la producción de insumos, medicamentos y equipos médicos.

Sin embargo, Pierino Stucchi, abogado socio del estudio Muñiz, indicó a Gestión que sería "imposible constitucionalmente" dejar sin efecto la compra de Quicorp por parte de InRetail.

Según explica el experto, lo solicitado por la demanda no sería posible pues al momento de celebrarse la compraventa no existía ninguna norma de orden público que pudiera limitar la transacción, y que la próxima ley de control previo de fusiones no puede aplicarse al pasado.