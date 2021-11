Actualmente el aforo en los aeropuertos es de hasta un 60% de ocupación. | Fuente: Andina

El aumento de aforos y vuelos en los aeropuertos generaría una reducción en los precios de los pasajes aéreos, según la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

Recientemente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que se establecerá un incremento del aforo y número de vuelos en los terminales aéreos a nivel nacional.

“La ampliación del aforo de los aeropuertos es algo muy bueno, porque va contribuir a aumentar el número de líneas aéreas que puedan ingresar y operar en el Perú, con lo cual, al aumentar la oferta bajarán los precios, que hoy están altísimos para viajar”, comentó Ricardo Acosta, presidente de Apavit, a Andina.

Acosta indica que los precios de los pasajes aéreos actualmente están elevados, pero existe un margen para bajar las tarifas, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

“En los vuelos nacionales vemos boletos al Cusco por US$ 200 o US$ 300, y son precios sumamente caros que no contribuirán en nada con la reactivación, e incluso, hay gente que ha llegado a pagar hasta US$ 600 por un pasaje Lima-Cusco”, comentó.

El representante del gremio reconoció que el costo de un pasaje dentro del país normalmente debería estar entre US$ 70 y US$ 80.

Asimismo, Acosta precisó que los precios de los pasajes se han encarecido debido a que el aforo actual y la limitación de vuelos impedía que viniesen más líneas aéreas al Perú.

“Por ejemplo, ir a México o Punta Cana (República Dominicana) estaba más de US$ 1,000, cuando para ir a Estados Unidos, que sobraba la oferta estaba US$ 300, luego que pasó el tema de la vacuna. Además, en los tiempos prepandemia un pasaje a Brasil podía estar US$ 500 a US$ 600”, señaló.

El presidente de Apavit agregó que la próxima apertura de las fronteras también será una medida muy positiva porque se continuará con la reactivación del turismo.