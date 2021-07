El costo de alquiler de laptops puede costar desde US$ 100 hasta US$ 100,000. | Fuente: Andina

La fuerte alza en el tipo de cambio, registrado desde abril debido a la incertidumbre electoral, ha impactado en diversos productos importados, entre ellos las laptops.

Solo en el primer semestre del año, el precio de las laptops subió entre 5% y 10% en el mercado minorista, según estima Carlo Mario Dioses, co-fundador de Leasein, empresa de alquiler de computadoras portátiles.

“Este incremento (en el precio de la laptops) se ha dado por el incremento del tipo de cambio, pero también por la mayor demanda”, señaló al diario Gestión.

Se estima que la demanda de laptops ha incrementado de 25% a 50% si se compara con el año pasado ante la continuidad del teletrabajo y la educación remota.

“En general los precios de las laptops han tendido al alza en los últimos 17 meses debido a que comenzó -a inicios de la pandemia- un poco de desabastecimiento debido a que China es el principal proveedor de estos equipos y por ende su precio comenzó a crecer el 2020. El año pasado se registró hasta un 25% de aumento de precios. Este año el flujo ha mejorado, pero no se ha solucionado del todo ya que hay marcas que no han llegado a tener el flujo continuo que mostraron hasta el 2019″, comentó.

Pese a esto, se espera que los precio de las laptops a nivel retail se mantenga y ya no registre incrementos.

En el caso del alquiler de laptops por un plazo determinado, señala que no se ha registrado un aumento y el costo promedio de arrendamiento mensual va desde los US$ 100 hasta US$ 100,000.