Presidente de Codeco afirma que ya están redactando la moción de interpelación al titular del MTC

En una entrevista exclusiva para "Economía para todos" de RPP Noticias, el congresista Wilson Soto, representante de la bancada Acción Popular, expresó su preocupación ante la ausencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en una sesión extraordinaria convocada para abordar la paralización de vuelos.

“Parece que para el ministro no es un problema, porque no son 10 o 20 personas afectadas, son 6 mil usuarios ¿Quién responde por ellos? El Ministro dice que ya ha solucionado todo aparentemente, pero estuve el viernes en el aeropuerto y eso no ha pasado”, señaló.

Por este motivo, el congresista adelantó una posible interpelación al ministro Pérez Reyes. “Yo estoy decidido, pero no es un tema rápido, hay un procedimiento y hay que fundamentarlo bien. Pero también el sector tiene que actuar. Hay varios temas que son el motivo de esta interpelación que estamos evaluando, como la conectividad, el estado de las carreteras y los aeropuertos”, comentó.

Durante la entrevista, Soto resaltó las consecuencias negativas para los ciudadanos, tanto peruanos como extranjeros, quienes perdieron vuelos de conexión, citas médicas y diligencias judiciales debido a la paralización de los vuelos. En su papel como miembro de la comisión, afirmó que es su responsabilidad defender los derechos e intereses de estos afectados.

El congresista también abordó la situación de Corpac, señalando la posible privatización de la institución debido a la desorganización que la caracteriza. Adelantó que un paro de este sindicato podría colapsar los aeropuertos.

Situación recurrente

Además, Soto recordó que esta problemática no es nueva, remontándose a la Semana Santa de 2022, cuando la entonces ministra Betssy Chávez fue censurada debido a la huelga de controladores aéreos y las pérdidas económicas ocasionadas. También mencionó el trágico incidente con los bomberos fallecidos durante un periodo en el cual los controladores estaban descansando, subrayando que estos problemas recurrentes requieren atención urgente.