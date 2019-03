Según el INEI, los restaurantes de comida peruana reportaron un crecimiento de 3.60% durante diciembre de 2018 | Fuente: USMP

Los restaurantes se han convertido en un negocio rentable a nivel internacional. Según el INEI, los negocios de comida peruana crecieron un 3.60% durante diciembre de 2018.

Si eres un apasionado de la gastronomía y quieres tener tu propio restaurante contesta este test elaborado por Gabriel Casas, docente de Gestión de Restaurantes de la Dirección de Educación Continua de la USMP.

Anota tus respuestas y recuerda que si respondes "a)" vale un punto; "b)", dos puntos; y "c)", tres puntos.

1. ¿Sabes en qué tipo de comida te especializarías y cómo sería la identidad de tu local?

a) Lo tengo muy claro.

b) No decido aún. Me gustaría tener una oferta variada.

c) No lo tengo claro.

2. ¿Tienes claro qué harías para diferenciarte de la competencia?

a) Sé cuál sería mi propuesta y cómo la lograría.

b) Estoy indeciso. Manejo varias opciones.

c) No lo he pensado, pienso que la comida es lo más importante.

3. ¿Conoce los métodos para financiar e implementar tu restaurante?

a) Sí, tengo un presupuesto y sé cuánto debería invertir.

b) Creo que pediré un préstamo.

c) Usaré mis ahorros y aceptaré un préstamo de ser necesario.

4. ¿Conoces el funcionamiento de un restaurante? o ¿Has trabajado antes en el rubro?

a) Sé cómo funciona o he trabajado antes en un negocio similar.

b) Estoy investigando, pero no he trabajado en esto antes.

c) No he trabajado antes en restaurantes, pero conozco a personas que sí

5. ¿Has investigado a los proveedores que necesitarías?

a) Ya sé quiénes podrían ser mis proveedores

b) Pienso probar varios y luego escoger uno

c) No lo he pensado

Recuerda que un negocio gastronómico no solo depende de una buena sazón | Fuente: ANDINA

6. ¿Sabes cómo usar las redes sociales para favorecer a tu negocio?

a) Tengo algunas ideas de marketing para aplicar en el negocio.

b) Conozco a alguien que puede ayudarme.

c) Creo que toda la publicidad que necesito es el sabor de mi comida.

7. En caso tu idea inicial no funcione ¿Estás dispuesto a reinventarte?

a) Claro, creo en mis capacidades.

b) Tendría un tiempo de prueba para tomar una decisión.

c) Cerraría para no alargar la pérdida.

8. ¿Puedes mantener una buena comunicación pese al estrés?

a) Soy capaz de controlar mis emociones

b) Podría elevar la voz en momentos de tensión.

c) No tengo mucha paciencia, prefiero conversar luego.

9. ¿Te sientes cómodo dando órdenes y delegando labores para lograr un objetivo?

a) Puedo motivar a las personas explicando el beneficio de realizar estas tareas

b) Podría delegar tareas con autoridad para que la gente entienda

c) No soy bueno dando órdenes

10. ¿Crees que lo único importante para restaurante exitoso es la sazón de la comida?

a) Importa, pero no te garantiza el éxito.

b) Es más importante que otros la atención, ubicación o decoración.

c) Una buena sazón es toda la publicidad que se necesita.