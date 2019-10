¿Dónde inscribirte?

Las inscripciones continúan en Lima en el local de Vitrina Inmobiliaria, ubicada en el Jirón Camaná N° 199, Cercado de Lima. De lunes a viernes en el horario de 9:00 a.m. hasta 6:00 p.m., y los sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.



En Arequipa, podrán asistir al Centro de Atención al Ciudadano (CAC) del MVCS, localizado en Calle República de Chile N° 329, Urb. La Negrita, Cercado. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.



Y en Trujillo, la atención será en el CAC ubicado en Jr. Diego de Almagro N° 560, Cercado. La atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.