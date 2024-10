SBS sugiere que el seguro de desgravamen sea obligatorio solo para créditos hipotecarios: ¿qué significa esto?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con la finalidad de proteger a los usuarios de los sistemas financiero y de seguros, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicará, la próxima semana, un proyecto de resolución que enfatizará en el carácter voluntario del seguro de desgravamen, pero con excepción en la contratación de los créditos hipotecarios. ¿De qué se trata?

¿Qué es un seguro de desgravamen?

De acuerdo al profesor de Pacífico Business School y experto en finanzas, Jorge Carrillo Acosta, el seguro de desgravamen es un seguro de vida que permite a la entidad financiera cobrar la deuda ante el fallecimiento del cliente entre otras coberturas.

"Si el cliente muere, la deuda queda pagada, lo cual es un beneficio para la entidad financiera. De lo contrario tendría pues que ir contra el cónyuge del cliente o rematar los bienes de cliente, o si no hay cónyuge ni hay bienes, perdería la posibilidad de cobrar el dinero adeudado", explicó.

Recala además, que este hecho es también un beneficio para la familia del cliente porque no se va a poner en riesgo la herencia que podría dejar la persona que fallece. "Es un beneficio para ambas partes", añadió.

¿Este proyecto de la SBS sería un beneficio para los usuarios?

Ante la consulta si esta medida sería favorable para los usuarios, Carrillo Acosta considera que no piensa que sea la mejor medida pasar la administración de los seguros de gramen de manera automática a los bancos, es decir, que manejen su propio auto seguro.

"Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de eliminar el seguro de desgravamen para los créditos no hipotecarios, porque hay que recordar que hasta hace unos años, algunos bancos manejaban una especie de auto seguro de desgravamen, o sea, solo tasa de interés y lo que hacían era generar un fondo cada mes para cubrir siniestros de vida, no para cubrir muertes de los clientes", sostuvo.

Consideró que se le estaba otorgando al banco la administración de un riesgo que no domina, del cual no tiene experiencia, pues "los bancos no son compañías de seguros para manejar riesgos de vida o riesgos de muerte".

Por otro lado, lo que sí considera que no le falta razón a la SBS es en el tema de las comisiones.

"Por ejemplo, si un seguro es realmente cobra 10 soles, la verdad es que a fin de mes de esos 10 soles, le dan 9 soles al banco como comisión. Entonces, al final, el seguro real termina siendo un sol solamente que de cara al cliente la compañía de seguros le cobra los 10"

En este sentido, considera que es correcto cuando la SBS dice quiero revisar el sistema de comisiones pues opina que "no puede ser que el margen para el banco sea tan grande al final están escondiendo una comisión detrás de un gasto como un seguro".

¿Qué ocurrirá en los casos de otros productos financieros?

De acuerdo a la SBS, en el caso de otros productos financieros, como las tarjetas de crédito, su adquisición será opcional y no estará permitido dividir el pago de la prima por tipo de moneda u otro criterio. El proyecto también abordará el tema de la comisión que se cobra por la comercialización de dicho seguro.

Así lo anunció Sergio Espinosa, superintendente de Banca, Seguros y AFP, durante su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

Al respecto, el experto está de acuerdo con esta medida, "porque el mercado de tarjetas se puede manejar sin seguro porque son montos muy pequeños en la mayoría de los casos".