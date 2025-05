"Se ha podido prever": Obreros de Shougang exigen investigación tras accidente que causó paralización de operaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El sindicato de trabajadores de Shougang Hierro Perú reiteró este lunes que no aceptan la medida de la empresa para mandarlos a la suspensión perfecta de labores por un accidente ocurrido en la planta de Marcona, debido a que consideran un hecho que se pudo evitar. Así lo manifestó su secretario general, Johan Hernández Gonzáles.

"Es un evento que se ha podido prever con una revisión exhaustiva por parte de su área de mantenimiento, las investigaciones determinarán si las operaciones han sido correctas", afirmó para el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Hernández Gonzáles afirmó que en total tienen a 542 obreros registrados en el sindicato, pero la empresa no les ha precisado cuántos irán a suspensión perfecta ni ha brindado la información necesaria.

"Con eso se afecta a las familias de muchos trabajadores, Marcona es un distrito en el que no produce nada, el costo de vida es alto. ¿De qué sobreviven los trabajadores en suspensión perfecta cuando no ganan nada? Los que laboramos en el centro minero gastamos

todo nuestro dinero en el distrito de Marcona y lógicamente a nosotros, al no tener ingresos, también las tiendas comerciales así como los productos de primera necesidad van a escasear", indicó.

Johan Hernández Gonzáles manifestó que el descontento es fuerte y vienen evaluando medidas para que se cumpla su derecho al trabajo y a una remuneración digna.

"Estamos evaluando una paralización, mañana también estaremos cursando documentos a las instituciones del distrito para que también se sumen (a la protesta) porque no solo nos afectan a nosotros sino a la economía de la población en Marcona", aseveró el secretario general.

¿Qué sucedió en Marcona?

La minera Shougang Hierro Perú S.A.A. anunció desde hoy la paralización de sus operaciones productivas y la aplicación de una suspensión perfecta de labores a sus trabajadores. Esto porque desde el pasado 5 de mayo, cuando durante las operaciones de carga de minerales, se produjo una rotura y colapso del shiploader (gantry) sobre la cubierta de un barco.

La minera detalló que este accidente generó un sobrestock de mineral, lo que imposibilita su embarque y obliga a paralizar toda la producción. La empresa calificó el evento como “un caso fortuito de carácter imprevisible e irresistible” y precisó que el equipo averiado debe ser fabricado en China, por lo que tomará unos cinco meses solucionar este problema.

Shougang anunció que antes de aplicar la suspensión temporal perfecta de labores se les otorgará a sus empleados vacaciones vencidas, anticipadas y capacitación.