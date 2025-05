Shougang Hierro Perú anuncia paralización de sus operaciones y aplicará suspensión perfecta a sus trabajadores

El sindicato de trabajadores de la empresa se pronunció en contra de la medida debido a que consideran que vulnera derechos laborales y han solicitado la intervención de Sunafil y Osinergmin para verificar si el incidente se debió realmente a un caso fortuito o a una falta de mantenimiento.

La minera Shougang Hierro Perú S.A.A. anunció la paralización de sus operaciones productivas y la aplicación de una suspensión perfecta de labores a partir de este lunes 12 de mayo, tras un grave incidente ocurrido en sus instalaciones portuarias de San Nicolás.

Según un comunicado oficial emitido por la empresa ubicada en Marcona (Ica), el pasado 11 de mayo, el hecho se registró el 5 de mayo a las 13:40 horas, cuando durante las operaciones de carguío de mineral se produjo la rotura y colapso del shiploader (gantry) sobre la cubierta de un barco.

La minera detalló que este accidente generó un sobrestock de mineral, lo que imposibilita su embarque y obliga a paralizar toda la producción. La empresa calificó el evento como “un caso fortuito de carácter imprevisible e irresistible” y precisó que el equipo averiado debe ser fabricado en China.

"Este evento, sin precedentes en la historia operativa de la Empresa, constituye un caso fortuito que no podemos superarlo pronto. La adquisición de este equipo (gantry) no es posible en Sudamérica, por ello requiere su fabricación en China, consecuentemente la solución de este problema tomará entre cuatro (4) a cinco (5) meses aproximadamente, lo cual constituye una situación de fuerza mayor que por su

naturaleza es imprevisible e irresistible", reza el comunicado.

Asimismo, Shougang anunció que aplicará la suspensión temporal perfecta de labores, pero antes otorgará vacaciones vencidas, anticipadas y capacitación para su personal obrero, empleado y funcionario. Estas medidas comenzarán a regir desde las 08:00 horas de hoy. La minera precisó tres casos para sus trabajadores:

Para quienes se encuentren de vacaciones vigentes: continuarán su descanso programado, recibirán seis días de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), luego treinta días de vacaciones anticipadas y posteriormente, suspensión perfecta por 30 días prorrogables. Para quienes tengan vacaciones vencidas: se les programará ese descanso desde el 12 de mayo, seguido por la capacitación, vacaciones anticipadas y suspensión perfecta. Para quienes ya se encuentren con vacaciones anticipadas: participarán de la capacitación desde el 12 de mayo, tendrán nuevas vacaciones anticipadas y luego la suspensión perfecta.

Asimismo, la empresa exhortó a sus trabajadores a tomar precauciones económicas personales, recomendando priorizar gastos esenciales.

Sindicato de Empleados de Shougang Hierro recharazó suspensión perfecta

"Rechazamos esta pretendida suspensión perfecta, porque nosotros consideramos que el evento que ha sucedido ha sido por negligencia de la propia empresa. No hubo ninguna comunicación por parte de la minera con el sindicato. No hubo ningún diálogo antes de que la empresa emite estos comunicados ya públicamente y esto es arbitrario. O sea, no puede ser unas vacaciones de en horas que te comuniquen y que te digan, "¿Sabes qué? El día de mañana estás estás de vacaciones", manifestó Johan Hernández, presidente del sindicato de la empresa a RPP.

El Sindicato de Empleados también se pronunció a través de un comunicado donde rechazaron la aplicación de la suspensión perfecta de labores y anunciaron acciones formales para salvaguardar los derechos laborales y colectivos de los afectados.

Entre las acciones realizadas destacan:

Carta dirigida a la empresa: solicitando información técnica, legal y documental sobre la causal de caso fortuito alegada, copia del programa de mantenimiento del gantry y documentación remitida a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Intervención ante SUNAFIL: pidiendo a la Intendencia Nacional de Fiscalización Laboral que verifique las medidas adoptadas por la empresa, el otorgamiento de vacaciones y la posible contratación de personal externo en reemplazo de sindicalizados. Solicitud de verificación técnica ante OSINERGMIN: para determinar si el incidente con el gantry se debió realmente a un hecho fortuito o a falta de mantenimiento y gestión de riesgos.

Además, el sindicato convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Emergencia para hoy a las 5:00 p.m. en su local sindical, con el fin de analizar las medidas adoptadas por la empresa y acordar acciones a seguir.

¿Es viable la aplicación de la suspensión perfecta en este caso?

Se entiende como un hecho fortuito como todo hecho o suceso imprevisible que acontece inesperadamente con independencia de la voluntad del hombre y que proviene de actos de la naturaleza.

Bajo esta premisa, de acuerdo al abogado laboralista Juan Valera, sí es legalmente viable aplicar una suspensión perfecta de labores por ese tipo incidente. Esto debe ser informado a la Autoridad Administrativa de Trabajo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo (MTPE), a través de la Dirección General de Trabajo de Ica. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que este resuelva que la suspensión es improcedente.

"La Autoridad Administrativa de Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo, tiene hasta 6 días para verificar la existencia y procedencia de la causal. Si es que no procede esa suspensión, tiene que informar de la reanudación de labores. Pero la minera podría apelar si la decisión fuera contraria a lo que busca. Y luego de eso, se tiene que resolver de los 5 días hábiles siguientes", explicó a RPP.

¿Y cuál es el rol de Sunafil? Valera destaca que la Superintendencia de Fiscalización Laboral solo podría sancionar a la empresa si es que la medida no es declarada fundada por parte del MTPE.

"No es que la Sunafil va a aprobar esta decisión, sino que la va a aprobar el Ministerio de Trabajo. Sunafil lo que hace es justamente fiscalizar que se cumpla los protocolos correspondientes y que se paguen los derechos laborales que corresponden", puntualizó Valera.

El rol de Shougang Hierro Perú en la economía peruana

Durante enero de 2025, la actividad minera en Perú registró un repunte en sus inversiones, alcanzando más de $ 368 millones, lo que representó un crecimiento del 26.1 % frente al mismo mes del año anterior.

Este avance estuvo impulsado, principalmente, por Shougang Hierro Perú S.A.A., que lideró las inversiones del sector con US$ 32.9 millones, equivalente al 8.93 % del total nacional. A la empresa china le siguió Compañía Minera Antamina S.A. con $ 32.8 millones (8.91 %).