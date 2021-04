En lo que va del 2021 el dólar acumula un alza de 4.64% en el mercado peruano. | Fuente: Reuters

Hoy, durante la mañana de este viernes 30 de abril, el dólar presenta un precio de S/ 3.77, a nivel interbancario.

En la sesión cambiaria anterior, la moneda estadounidense retomó la tendencia al alza y subió cerca de 0.40% en el mercado peruano.

El incremento en la cotización sigue generandose ante la incertidumbre por las elecciones presidenciales entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

De acuerdo con las primeras encuestas, el candidato Castillo, que promete un cambio en el modelo económico y ottras reformas, tiene la mayor intención de voto, situación que ha preocupado a los inversionistas.

A esto se suma que en el panorama internacional el billete verde se mantiene fuerte ante las otras monedas de la regió, tras un sólido informe de crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre del 2021.

¿Cuánto te cuesta el dólar?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indica que el precio promedio del dólar para la compra es de S/3.778 y para venta es S/3.794.

Además, se estima que en el mercado paralelo compran el dólar a un precio de S/3.77 y lo venden a S/ 3.80 aproximadamente.

Cabe mencionar que esta mañana la moneda estadounidense aún no reporta ningún cambio en el mercado peruano, pues la sesión cambiaria aún no inicia. El precio podría modificarse en cuanto comience la jornada a las 9:00 a.m.