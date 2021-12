El turismo "sobrevive" gracias a los viajes internos, según la Canatur. | Fuente: Andina

En medio de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, muchos peruanos han optado por viajar, impulsando la recuperación del sector turístico.

Pero, ¿cuánto están gastando los viajeros para hacer turismo al interior del país? El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, lo comentó a RPP.

"Podríamos hablar de un gasto promedio de unos US$ 500 a US$ 600, lo cual implicará un movimiento de US$ 1 millón y medio de personas. Estamos hablando que este fin de semana largo de Año Nuevo debería representar unos US$ 250 millones aproximadamente", precisó.

El representante del gremio de turismo indica que durante estas fiestas de fin de año los precios suben hasta un 30% más de lo normal.

"Se gasta más, sobre todo en fiestas. Las fiestas siempre son temporada alta por la gran demanda y los precios suben en boleto de avión y hospedaje, (los precios de) la alimentación sí se mantiene. Se incrementa el gasto en un 20% o 30%", explicó.

Canales también mencionó que en estas temporadas los precios de los pasajes, tanto para viajes aéreos como terrestres, pueden subir más de 100%.

Expectativas de recuperación

Canales señala que a partir del segundo semestre del año se ha visto una reactivación del sector, especialmente por el turismo interno.

"En el año 2021 vamos a llegar a 10 millones de peruanos que están haciendo turismo interno, sí hay una reactivación real en el turismo interno. En el turismo receptivo vamos a cerrar con 350 mil extranjeros que llegan al país en todo el año, lo que representa solo un mes del 2019", agregó.

Actualmente las cifras de transporte terrestre y aéreo se encontrarían a un 70% de la recuperación en viajes al interior del país.

Para el 2022, indicó que las aerolíneas y las empresas de transporte prevén una recuperación total del turismo interno, llegando a cifras iguales o mayores a las reportadas en el 2019, antes de la pandemia.

La Canatur proyecta que para el próximo año el turismo receptivo aún estarán por debajo de los niveles previos al COVID-19 y se espera alcanzar máximo 1 millón 200 mil turistas extranjeros, lo que dejaría una reactivación importante de cara al 2023.