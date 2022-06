Solo un 20% de trabajadores son formales, lo que quiere decir que sólo esta parte de la población son los trabajadores que percibirán gratificaciones u otros beneficios. | Fuente: Andina

El retiro de fondos de las AFP, CTS y el próximo pago de la gratificación de julio dará más liquidez a los trabajadores peruanos, lo que implicaría un incremento en el consumo.

Antes las proyecciones indicaban que esta disponibilidad de efectivo iba a incentivar las compras relacionadas al Mundial de Qatar 2022, pero tras la derrota los planes de gasto cambiario, según la plataforma Rextie.

“Las proyecciones que se tuvieron en un inicio serán actualizadas y se ajustarán a la baja. La mayoría de los negocios tendrán que reducir sus planes de inversión e importación y recurrir a ofertas y promociones con el fin de incentivar las ventas y recuperar lo invertido”, comentó Elí Casaverde, Head of Trading de Rextie.com.

Por el momento se estima que el 25% del total de trabajadores que piensa retirar su AFP y CTS usarán este dinero para pagar sus deudas, ya sean préstamos vehiculares, hipotecarios o tarjetas de crédito.

El otro 75% restante destinará este dinero extra para invertir, ahorrar, comprar artículos para el hogar, irse de viaje y pagar estudios.

De ese porcentaje, Rextie indica que un 20% comprará artículos para el hogar como electrodomésticos y mueble y otro 20% lo destinará para viajes o paseos, aprovechando el feriado largo del próximo 28 de julio.

Además, un 10% usará estos ingresos en estudios como maestrías, diplomados y especializaciones.

Solo un 15% indica que invertirá su dinero extra, en fondos mutuos, criptomonedas o factoring, mientras que un 10% lo ahorrará en su entidad bancaria o financiera.

"Recomendamos a este 15% de la población peruana que desea invertir y a quienes aún no se animan a investigar las distintas opciones que ofrece el mercado, teniendo en cuenta que antes de invertir es clave crear un fondo de emergencia para tener así un monto que no se va a necesitar a corto plazo. Asimismo, no se olviden de diversificar y optar por productos de inversión que tengan bajas comisione", precisó Casaverde.

Cabe mencionar que el retiro de la CTS ya puede realizarse desde inicios de mayo, las solicitudes de retiro de AFP iniciaron esta semana y la gratificación será depositada en la próxima quincena de julio.