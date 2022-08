| Fuente: Unicorn Hunters

Ha sido definida por la revista Forbes como la serie de negocios “más icónica” de todos los tiempos y, desde su estreno en 2021 no sólo fue incrementando su audiencia episodio tras episodio sino que impulsó a las compañías más innovadoras para que pudieran concretar sus ideas recaudando capital por parte de los millones de “espectadores-inversores” que siguen el programa.

Unicorn Hunters es un programa pionero en el género del “enrichtainment”, que combina el entretenimiento con el potencial de generar riqueza para los inversores, y tiene el aval de Craig Plestis, un ícono de los reality shows (I Can See Your Voice, The Masked Singer). Desde su debut en mayo de 2021, la serie ha recibido más de $285 millones de dólares en solicitudes de inversión luego de presentar a fundadores de compañías que aspiran a ser los próximos unicornios, como se conoce a las empresas valuadas en más de mil millones de dólares.

La primera temporada de la serie cuenta con 18 episodios, 14 de los cúales ya pueden verse on demand en distintas plataformas y en el sitio web de Unicorn Hunters. En cada programa, se presentan propuestas de negocios innovadores vinculados a sectores con alto potencial de crecimiento, entre ellos las energías renovables, el fitness, la biotecnología, los NFT, la telemedicina y muchos otros.

La clave: convencer al Círculo del Dinero

El objetivo fundamental de los y las CEOs que llegan a Unicorn Hunters (después de un intenso proceso de selección) es convencer al Círculo del Dinero acerca de la viabilidad y el impacto de sus negocios. El Círculo del Dinero es un panel de expertos que evalúan el proyecto desde distintos puntos de vista, analizando escalabilidad, metas financieras, mercados y muchas otras variables. Su voto es fundamental tanto para los emprendedores como para los potenciales inversores.

Gracias a este innovador formato, Unicorn Hunters posibilita democratizar el acceso a las inversiones al brindarle a sus millones de espectadores la oportunidad de invertir en emprendimientos con alto potencial de crecimiento previo a su salida a la bolsa.

Los panelistas del Círculo del Dinero incluyen a Steve Wozniak, co-fundador de Apple, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Lance Bass, artista e inversionista, Moe Vela, ex asesor principal de la Casa Blanca, Chris Diamantopoulos, emprendedor social y actor en la serie de HBO Silicon Valley, Cris Carter, leyenda de la NFL y miembro del Hall of Fame, Alex Konanykhin, CEO de Unicorn Hunters y Silvina Moschini, emprendedora, cofundadora y presidente de Unicoin.

Unicoin, la criptomoneda del show

En los últimos episodios, Unicorn Hunters ha dado otro paso innovador con la presentación de Unicoin, su propia criptomoneda. Se trata de un criptodivisa de última generación diseñada para evitar la volatilidad que afecta a las criptomonedas tradicionales y que se respaldará precisamente en las compañías con gran potencial de crecimiento que forman parte de Unicorn Hunters.

A partir del episodio 14, los fundadores que se presenten ante el Círculo del Dinero y obtengan un “sí” de más de un panelista recibirán Unicoins. Por su parte, quienes reciban un compromiso de inversión de todos los “cazadores” recibirán hasta 10 millones de Unicoins.