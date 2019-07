No solo la tasa de interés nos tiene que importar al momento de contratar un crédito de este tipo. | Fuente: Andina

En el último año las tasas de interese de los créditos hipotecarios bajaron hasta el 8.10% en promedio, según la consultora Sentinel, una tendencia que se mantendrá durante los próximos meses.

Si justo en este momento estás buscando un crédito para obtener su vivienda propia, Yanina Cáceres, directora de negocios de la consultora, recomienda que luego de escoger la tasa que más le conviene revise a detalle las obligaciones y las coberturas que tiene el contrato.

"Entonces son varios puntos que uno tiene que analizar y no solo la tasa. Uno tiene que poner en un cuadro cuánto me va a salir la tasación, cuánto me salen los costos legales, qué dice el contrato, qué coberturas tengo si sucede un episodio en la casa. Son todos esos temas que uno tiene que visualizar", comentó.

La ejecutiva comentó que un punto crucial es endeudarse en la moneda en la que recibe su sueldo, que en el caso de la mayoría de los peruanos es en soles.

En el caso de los jóvenes menores de 30, la ejecutiva recomendó obtener información para acceder al programa MiVivienda, que otorga créditos para departamentos más baratos, de los cuáles podría salir en menos tiempo.

"Porque tienes el bono del buen pagador yo siempre les recomiendo MiVivienda. Porque no van a endeudarse por montos muy altos, recién estan empezando, tienene entre 25 o 35 años", dijo.

Finalmente, si usted ya tiene un crédito y en algún momento tiene la oportunidad de adelantar pagos, siempre busque reducir su número de cuotas, ya que cuanto antes salga del crédito, mejor para su bolsillo y más pronto la vivienda será completamente suya.