Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe felicita a Pedro Castillo por su elección como presidente

El Banco Mundial es una organización multinacional financiera con sede en Estados Unidos.

El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, felicitó a Pedro Castillo tras ser proclamado como presidente electo del Perú.



Por medio de su cuenta de Twitter, el economista reafirmó el compromiso del organismo financiero con sede en Washington D. C. (Estados Unidos) "de continuar trabajando junto al país por el desarrollo y el bienestar de todos los peruanos y peruanas".



El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) validó hoy el escrutinio actualizado del 100% de las actas del órgano electoral (ONPE), que dio el triunfo a Castillo (Perú Libre) con el 50,12% de los votos frente al 49,87% de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien anunció horas antes que reconocería los resultados.



PEDIDO A KEIKO FUJIMORI

Tras la proclamación, Pedro Castillo hizo un llamado a la unidad y anunció un gobierno para todos los peruanos y "todas las sangres".



"Vamos a trabajar y sacar juntos a esta patria. Y vamos a rechazar cualquier cosa que vaya en contra de la democracia", manifestó desde su local partidario de Paseo Colón, en el Cercado de Lima.



Además, pidió a la excandidata Keiko Fujimori a no poner más barreras y la invitó a trabajar por la patria. "No pongamos más obstáculos para salir adelante. No más trabas. Bienvenidos a este espacio para ser un gobierno de todos los peruanos, de todas las sangres, sin discriminación alguna", exhortó.

Quiero felicitar a @PedroCastilloTe por su elección como presidente del #Perú. Desde @BancoMundialLAC reafirmo nuestro compromiso de continuar trabajando junto al país por el #desarrollo y el bienestar de todos los peruanos y peruanas. — Carlos Felipe Jaramillo (@CF_Jaramillo) July 20, 2021

