¿Has yapeado o plineado por error? Conoce el proyecto de ley que busca revertir transferencias erradas en billeteras digitales [INFORME]

Las billeteras digitales, como Yape o Plin, cada vez suman más usuarios, consolidándose como uno de los métodos de pago más utilizados gracias a su facilidad y practicidad. No obstante, la rapidez al utilizar estas herramientas digitales podría llevar a errores, como realizar una transferencia a un número de destino incorrecto.

El congresista de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, presentó una iniciativa legislativa con el que busca devolver el dinero transferido por error a otro destino. ¿De qué trata?

Este proyecto de ley propone “proteger al consumidor cuando haya efectuado una operación errada en los servicios financieros móviles o billeteras digitales, la cual le permitirá la devolución de su dinero por dicha entidad financieras, como consecuencia de la transferencia errónea del dinero electrónico”.

Esto significa que, de aprobarse el proyecto de ley, las entidades financieras asumirían la devolución del dinero transferido erróneamente. Al respecto, el autor de la propuesta indicó en RPP que “el empresariado tiene que tener visión de servicio al ciudadano. No puede haber una suerte de dictadura sobre las reglas que puedan imponer las empresas”.

“Si una persona, que busca asimilarse al mundo virtual, incurre en error debe estar sujeto a una solución y devolución. Invocamos a la solidaridad y responsabilidad empresarial para ir consensuando una mejor convivencia entre empresariado y ciudadanía”, añadió el legislador.

¿Es responsabilidad de los bancos devolver el dinero transferido erróneamente?

El especialista en protección del consumidor, Jaime Delgado, sostuvo que, si la transferencia errónea se debe a una falla o vulneración del sistema bancario, es responsabilidad de las entidades financieras asumir la devolución del dinero. Sin embargo, consideró que, si el error es del usuario, esto no debería ser así.

“No se trata de responsabilizar a otros por algo que ha sido la responsabilidad de uno”, puntualizó.

Asimismo, indicó que las personas que reciben dinero por error en su billetera móvil, deberían devolverlo de manera inmediata, pues de no hacerlo, estarían incurriendo en el delito de apropiación ilícita.

“Si yo me estoy quedando con un dinero que no me corresponde y por un error alguien me lo dejó y no quiero devolverlo, es delito de apropiación ilícita”, enfatizó.

Por su parte, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) sostuvo que la propuesta de ley requiere mayor precisión para evitar consecuencias no deseadas en su implementación.

“La falta de una definición clara de ‘transferencia errada’ podría generar reclamos sin fundamento e, incluso, intentos de fraude que, si bien pueden ser identificados, generarían una mayor carga operativa para las entidades financieras”, indicó a RPP.

Las billeteras digitales señalan, en sus términos de uso, que no se puede revertir los yapeos o plineos enviados por error, por lo que recomiendan verificar el número y nombre de destinatario antes de realizar una transacción.