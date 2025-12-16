La suiza Holcim adquiere participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo: ¿Qué implica para el sector construcción?

La empresa multinacional suiza Holcim firmó un acuerdo para adquirir la participación mayoritaria de Cementos Pacasmayo, una de las principales empresas de materiales de construcción en el Perú. La operación se realizará mediante la compra del 50,01 % de las acciones que hoy controla la empresa ASPI, del Grupo Hochschild.

Con esta transacción, Holcim pasará a ser el accionista controlador de Pacasmayo, mientras que la compañía peruana seguirá cotizando en bolsa con otros accionistas institucionales y minoritarios, como las AFP y el programa ADR.

Para el CEO de Inversiones ASPI y de Cementos Pacasmayo, Humberto Nadal, esta transacción marca un nuevo capítulo para la empresa tras casi siete décadas de historia, y destacó que es una señal de confianza en el Perú y en su potencial de crecimiento.

Desde Holcim, su CEO Miljan Gutovic afirmó que la compra está alineada con la estrategia global del grupo y permitirá acelerar el crecimiento en el país junto a los más de 2.000 trabajadores de Pacasmayo.

¿Cuánto vale la operación?

Según el comunicado oficial, la valorización de Cementos Pacasmayo alcanza los S/ 5.100 millones, lo que equivale a aproximadamente $ 1.500 millones por el 100 % de la empresa. El precio se fijó usando un múltiplo cercano a nueve veces el EBITDA.

El EBITDA es un indicador financiero que mide la capacidad de una empresa para generar ganancias a partir de su operación principal, antes de intereses, impuestos y depreciaciones. En palabras simples, sirve para ver qué tan rentable es el negocio en su actividad diaria.

Qué gana Holcim y qué gana Pacasmayo

Para Holcim, esta compra refuerza su presencia en Latinoamérica, considerada su región más rentable. Pacasmayo tiene ventas proyectadas por US$ 630 millones en 2025 y un margen EBITDA de 28 %, lo que la convierte en un activo atractivo para el grupo suizo.

Además, Holcim espera generar sinergias —ahorros y mejoras por operar de forma integrada— que podrían sumar hasta US$ 40 millones adicionales de EBITDA al año hacia el tercer año. La empresa estima que la operación aumentará sus utilidades desde el primer año.

Para Pacasmayo, el ingreso de Holcim significa acceso a una red global, nuevas oportunidades de crecimiento y mayor respaldo financiero. La compañía cuenta con tres plantas de cemento en el país, cerca de 5 millones de toneladas de capacidad instalada y una amplia red de distribución.

¿Cuándo se concretará?

La operación aún debe recibir la aprobación de las autoridades regulatorias. Ambas compañías estiman que el cierre se dará en el primer semestre de 2026.

Mientras tanto, Pacasmayo mantendrá su estructura operativa y Holcim se prepara para consolidar su apuesta por el mercado peruano de la construcción, en un contexto de mayor inversión y desarrollo de infraestructura en el país.