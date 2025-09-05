Ibai Llanos se rinde al probar la gastronomía peruana: "Perú es otro nivel, me ha encantado todo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de la gran acogida del Mundial de Desayunos 2025, creador por Ibai Llanos, y la gran cobertura que ha tenido el pan con chicharrón por llegar a la semifinal, el streamer español decidió visitar un restaurante peruano en Barcelona.

“Esto se está viviendo como si fuera el mundial de fútbol. Los peruanos me han obligado a hacer este video”, dijo en broma. “No paran de hablarme de su comida”, se le escuchó decir en la introducción del video publicado en YouTube en el que se muestra la cobertura de RPP a este tema.

Llanos confesó que “Perú es una locura” ya que no había visto una comunidad tan grande de apoyo por la gastronomía de un país. Por ese motivo, decidió ir a Yakumanka, del chef Gastón Acurio. Al sentarse, pidió comer como si estuviera en Lima, a lo que la mesera le respondió: “Tienes suerte, porque todos aquí somos de Perú, desde los que atienden hasta los cocineros”.

¿Qué probó Ibai Llanos en el restaurante peruano?

Primero probó la canchita con rocoto. “Esto es enfermizo”, mencionó. Después, procedió a tomar chicha a la que calificó como una bebida “bastante suave y rica”. Tras ello, se enamoró del Pisco Sour.

Continuando con la gastronomía, comió ceviche clásico. “Esto está buenísimo. Es una locura”. Luego, llegó el tiradito. “Es increíble la calidad del pescado que hay en Perú”. Tras terminar la comida marina, probó la causa limeña. “Es una combinación que me vuelve loco”.

Como en España las croquetas son famosas, quisieron darle un toque peruano agregándole ají de gallina: “Esto es otro nivel. Gastón, muchas gracias”. También se animó a probar las empanadas de carne. “Me ha encantado todo. Ahora entiendo por qué Perú gastronómicamente es uno de los mejores del mundo. Estoy viendo una prueba fehaciente de que estoy comiendo en Lima”.

Al terminar las entradas, llegaron los platos de fondo. Uno de ellos fue el lomo saltado. “Muy rico, muy sabroso, es una barbaridad”. Después, el arroz chaufa con alfonsiño, un pescado del mediterráneo, en salsa al ají limeño. “Lo de Perú con los pescados es un escándalo. Se deshace en la boca, es intenso, es lo mejor del día”.

Para el postre, probó tres leches: “No tengo palabras ahora mismo”. Siguió con el cheescake de maracuyá y finalmente, el mousse de chocolate. “Es sorprendentemente bueno”. En conclusión, “que viva el Perú”, dijo Ibai Llanos sorprendido por la variedad de la gastronomía peruana.

Top 5 de Ibai Llanos de la comida peruana

En su video, Ibai Llanos nombró cinco platillos peruanos que fueron sus favoritos:

Alfonsiño con arroz chaufa Tiradito Cebiche Tres leches Lomo saltado

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de Desayunos?

La semifinal más comentada del Mundial de Desayunos enfrenta a Perú y Chile, lo que podría marcar un nuevo récord de votaciones dentro del torneo virtual.

En paralelo, la otra llave se disputará entre Venezuela y Bolivia. El ganador de cada cruce clasificará a la final, donde se definirá al desayuno preferido por la comunidad digital de Ibai Llanos.

Los seguidores que deseen apoyar al pan con chicharrón, deberán en las redes sociales de Ibai:

Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando "me gusta" al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.