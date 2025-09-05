Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Ibai Llanos se rinde al probar la gastronomía peruana: "Perú es otro nivel, me ha encantado todo"

Ibai Llanos visitó un restaurante peruano en Barcelona y esta fue su reacción.
Ibai Llanos visitó un restaurante peruano en Barcelona y esta fue su reacción. | Fuente: YouTube: Ibai
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El creador de contenido fue a restaurante peruano en Barcelona y no dudó en expresar su admiración por la gastronomía reconocida mundialmente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de la gran acogida del Mundial de Desayunos 2025, creador por Ibai Llanos, y la gran cobertura que ha tenido el pan con chicharrón por llegar a la semifinal, el streamer español decidió visitar un restaurante peruano en Barcelona.  

“Esto se está viviendo como si fuera el mundial de fútbol. Los peruanos me han obligado a hacer este video”, dijo en broma. “No paran de hablarme de su comida”, se le escuchó decir en la introducción del video publicado en YouTube en el que se muestra la cobertura de RPP a este tema. 

Llanos confesó que “Perú es una locura” ya que no había visto una comunidad tan grande de apoyo por la gastronomía de un país. Por ese motivo, decidió ir a Yakumanka, del chef Gastón Acurio. Al sentarse, pidió comer como si estuviera en Lima, a lo que la mesera le respondió: “Tienes suerte, porque todos aquí somos de Perú, desde los que atienden hasta los cocineros”. 

¿Qué probó Ibai Llanos en el restaurante peruano? 

Primero probó la canchita con rocoto. “Esto es enfermizo”, mencionó. Después, procedió a tomar chicha a la que calificó como una bebida “bastante suave y rica”. Tras ello, se enamoró del Pisco Sour. 

Continuando con la gastronomía, comió ceviche clásico. “Esto está buenísimo. Es una locura”. Luego, llegó el tiradito. “Es increíble la calidad del pescado que hay en Perú”. Tras terminar la comida marina, probó la causa limeña. “Es una combinación que me vuelve loco”.  

Como en España las croquetas son famosas, quisieron darle un toque peruano agregándole ají de gallina: “Esto es otro nivel. Gastón, muchas gracias”. También se animó a probar las empanadas de carne. “Me ha encantado todo. Ahora entiendo por qué Perú gastronómicamente es uno de los mejores del mundo. Estoy viendo una prueba fehaciente de que estoy comiendo en Lima”. 

Al terminar las entradas, llegaron los platos de fondo. Uno de ellos fue el lomo saltado. “Muy rico, muy sabroso, es una barbaridad”. Después, el arroz chaufa con alfonsiño, un pescado del mediterráneo, en salsa al ají limeño. “Lo de Perú con los pescados es un escándalo. Se deshace en la boca, es intenso, es lo mejor del día”.  

Para el postre, probó tres leches: “No tengo palabras ahora mismo”. Siguió con el cheescake de maracuyá y finalmente, el mousse de chocolate. “Es sorprendentemente bueno”. En conclusión, “que viva el Perú”, dijo Ibai Llanos sorprendido por la variedad de la gastronomía peruana.

Top 5 de Ibai Llanos de la comida peruana

En su video, Ibai Llanos nombró cinco platillos peruanos que fueron sus favoritos:

  1. Alfonsiño con arroz chaufa
  2. Tiradito
  3. Cebiche
  4. Tres leches
  5. Lomo saltado

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de Desayunos?

La semifinal más comentada del Mundial de Desayunos enfrenta a Perú y Chile, lo que podría marcar un nuevo récord de votaciones dentro del torneo virtual.

En paralelo, la otra llave se disputará entre Venezuela y Bolivia. El ganador de cada cruce clasificará a la final, donde se definirá al desayuno preferido por la comunidad digital de Ibai Llanos.

Los seguidores que deseen apoyar al pan con chicharrón, deberán en las redes sociales de Ibai:

Instagram (12 millones de seguidores) y TikTok (23 millones). Los usuarios participan dando "me gusta" al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Ibai Llanos Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA