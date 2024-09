Björn Ulvaeus, integrante de ABBA, se casó por tercera vez a los 79 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Björn Ulvaeus, cantante y compositor de ABBA, contrajo matrimonio por tercera vez a sus 79 años. El músico se casó con Christina Sas, 28 años menor, en una ceremonia oficiada por la presentadora de televisión Sandi Toksvig, quien es amiga cercana del músico. El evento, celebrado el pasado 21 de septiembre, contó con la presencia de familiares y amigos, además de las actuaciones musicales de Anne Linnet y Kaya Brüel, informa ABC.

La historia de amor entre Ulvaeus y Sas comenzó en 2021, cuando se conocieron en Núremberg, Alemania, durante la promoción del último álbum de ABBA, Voyage . El propio artista compartió en su perfil de Instagram detalles de la boda, como de fotos del evento.

Tercer matrimonio

Este es el tercer matrimonio de Björn Ulvaeus, quien estuvo casado anteriormente con la cantante de ABBA, Agnetha Fältskog, y con la presentadora Lena Kallersjö.

Su relación con Fältskog, que fue entre 1971 y 1980, se dio en medio del éxito mundial de la agrupación sueca; aunque culminó en un "divorcio feliz", según declaraciones de ambos en su momento.

No obstante, la separación de ambos se vio reflejada en la canción The Winner Takes It All , escrita por Fältskog tras el divorcio.

Malas noticias en medio de la boda de Björn Ulvaeus

Si bien la ceremonia fue un momento de celebración para Björn Ulvaeus, esta emoción se vio ensombrecida por la noticia de la muerte de Roger Palm, quien fue baterista de ABBA en los años setenta.

El músico, quien padecía Alzheimer, falleció el mismo día de la boda, confirmó su familia al diario Aftonbladet.

"Era un tipo cálido y humilde que siempre defendía a sus amigos y familiares. Lo extrañaremos mucho, deja un gran vacío. Todos lo recordaremos con el corazón", escribió la familia en un comunicado.



La primera canción de ABBA en la que apareció Palm fue Rock'n'Roll Band, grabada en agosto de 1972. También participó en los temas Mamma Mia, Dancing Queen, Thank You For The Music y Take A Chance On Me.

