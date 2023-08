Agnetha, cantante de ABBA, regresa con un tema como solista

Agnetha Faltskog, una de las cantantes del grupo de culto sueco ABBA, lanzará un nuevo single en solitario a nivel mundial, que será emitido en la emisora de radio británica BBC.

El tema se titula Where do we go from here? o ¿Ahora a dónde vamos? en español y podrá escucharse a partir del 31 de agosto, según confirmaron las cuentas oficiales de la artista.

Faltskog, de 73 años y quien fuera vocalista de la banda junto con Anni-Frid Lyngstad, ya publicó varios álbumes en solitario, el último de ellos hace una década, bajo el título A.

El grupo de pop ABBA, conocido por éxitos mundiales como Gimme Gimme Gimme o Dancing Queen y que grabó varios de sus temas en español, se disolvió en 1982.

Reunión histórica

Hace dos años, los cuatro integrantes de ABBA volvieron a reunirse para lanzar su primer disco en 40 años bautizado como Voyage, así como un espectáculo que volvió a ponerlos sobre el escenario como avatares virtuales.

El año que viene Eurovisión se celebrará en Suecia y coincidirá con el quincuagésimo aniversario de la creación de ABBA, pero sus integrantes descartaron el pasado mes de mayo volver a actuar juntos en persona para la ocasión.

Voyage encabezó las listas en 18 países del mundo, y se convirtió en el puesto más alto de la historia del grupo en Estados Unidos, en el número 2.

El grupo también lanzó la discográfica ABBA’s Studio Album Picture Discs, que reúne todos los álbumes de estudio premiados de la banda en un formato especial de edición limitada. (EFE)